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La cadena Lidl vuelve a asombrar al público español con un electrodoméstico concebido para los aficionados a la cocina tradicional. Es una olla eléctrica para conservas, desarrollada para preparar mermeladas, frutas y verduras de manera sencilla y segura.
Gracias a su considerable capacidad y a su control digital, se erige como una herramienta ideal para aquellos que disfrutan de elaborar recetas artesanales en el hogar.
Adicionalmente, además de su función primordial de esterilización y conservación de alimentos, este electrodoméstico también es capaz de calentar sopas, guisos y bebidas, manteniendo estas a una temperatura óptima.
Su diseño moderno, potencia y facilidad de utilización la colocan como uno de los lanzamientos más funcionales de la temporada.
Cómo opera la olla eléctrica de lidl
El nuevo modelo de Silvercrest Kitchen Tools, marca exclusiva de Lidl, está diseñado para facilitar la elaboración de conservas y comidas caseras con resultados de calidad profesional.
Gracias a su pantalla digital y control electrónico, el dispositivo permite ajustar la temperatura y el tiempo con alta precisión, asegurando una cocción homogénea.
Además, su rejilla para envasar y capacidad de hasta 24 litros lo convierten en una opción ideal para quienes elaboran grandes cantidades de alimentos o buscan conservar frutas y verduras de temporada durante todo el año.
Funciones clave
Temperatura ajustable de 30 a 100 °C.
Pantalla digital y control electrónico.
Temporizador programable de 1 a 120 minutos.
Señal acústica al alcanzar la temperatura o finalizar la cocción.
Protección contra sobrecalentamiento.
Este producto solo puede comprarse online, ya que no está disponible en tiendas físicas. Los usuarios pueden adquirirlo fácilmente a través de la tienda online de Lidl, donde también encontrarán otros artículos de la línea Silvercrest.
La olla eléctrica para conservas de Lidl se comercializa a un precio de 84,99 euros en España, una cifra competitiva si se compara con otros modelos similares del mercado. Por su capacidad, potencia y funciones, representa una excelente relación calidad-precio dentro del segmento de pequeños electrodomésticos de cocina.
Con esta novedad, Lidl consolida su apuesta por ofrecer tecnología práctica y asequible para el hogar, ideal para quienes buscan cocinar de forma más artesanal sin renunciar a la comodidad moderna.