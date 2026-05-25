En esta noticia Cómo opera la olla eléctrica de lidl

La cadena Lidl vuelve a asombrar al público español con un electrodoméstico concebido para los aficionados a la cocina tradicional. Es una olla eléctrica para conservas, desarrollada para preparar mermeladas, frutas y verduras de manera sencilla y segura.

Gracias a su considerable capacidad y a su control digital, se erige como una herramienta ideal para aquellos que disfrutan de elaborar recetas artesanales en el hogar.

Adicionalmente, además de su función primordial de esterilización y conservación de alimentos, este electrodoméstico también es capaz de calentar sopas, guisos y bebidas, manteniendo estas a una temperatura óptima.

Su diseño moderno, potencia y facilidad de utilización la colocan como uno de los lanzamientos más funcionales de la temporada.

Adiós a las ollas de cocina: Lidl lanza un nuevo electrodoméstico que prepara mermeladas y conservas caseras.

Cómo opera la olla eléctrica de lidl

El nuevo modelo de Silvercrest Kitchen Tools, marca exclusiva de Lidl, está diseñado para facilitar la elaboración de conservas y comidas caseras con resultados de calidad profesional.

Gracias a su pantalla digital y control electrónico, el dispositivo permite ajustar la temperatura y el tiempo con alta precisión, asegurando una cocción homogénea.

Además, su rejilla para envasar y capacidad de hasta 24 litros lo convierten en una opción ideal para quienes elaboran grandes cantidades de alimentos o buscan conservar frutas y verduras de temporada durante todo el año.

Funciones clave

Temperatura ajustable de 30 a 100 °C.

Pantalla digital y control electrónico.

Temporizador programable de 1 a 120 minutos.

Señal acústica al alcanzar la temperatura o finalizar la cocción.

Protección contra sobrecalentamiento.

Este producto solo puede comprarse online, ya que no está disponible en tiendas físicas. Los usuarios pueden adquirirlo fácilmente a través de la tienda online de Lidl, donde también encontrarán otros artículos de la línea Silvercrest.

La olla eléctrica para conservas de Lidl se comercializa a un precio de 84,99 euros en España, una cifra competitiva si se compara con otros modelos similares del mercado. Por su capacidad, potencia y funciones, representa una excelente relación calidad-precio dentro del segmento de pequeños electrodomésticos de cocina.

Con esta novedad, Lidl consolida su apuesta por ofrecer tecnología práctica y asequible para el hogar, ideal para quienes buscan cocinar de forma más artesanal sin renunciar a la comodidad moderna.