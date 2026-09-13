La Armada Española desafía a las grandes potencias y progresa con un nuevo buque insignia: sería el primero en su historia. (Foto: Shutterstock).

La Armada Española se encuentra en una fase de preparación para un avance significativo en su historia. En el marco de una estrategia de modernización que se proyecta hacia la próxima década, se han iniciado los estudios para la posible construcción de un portaviones convencional, un hito sin precedentes para España en el ámbito naval.

El proyecto, que cuenta con el respaldo institucional y técnico necesario, podría posicionar al país en un nivel de mayor competitividad internacional en materia de defensa marítima.

La Armada Española desafía a las grandes potencias y progresa con un nuevo buque insignia: sería el primero en su historia. Wikimedia Commons

La armada apuesta por un portaviones similar al Charles de Gaulle

Este proyecto no es aislado: se prevé también la adquisición de un nuevo buque anfibio, análogo al actual Juan Carlos I. Con 231 metros de eslora y 26.000 toneladas de peso, el Juan Carlos I constituye actualmente la joya de la flota. Sin embargo, el nuevo portaviones estará destinado a superar dichas cifras, posicionándose como el verdadero buque insignia del país.

El nuevo buque se concibe tomando como referencia al Charles De Gaulle, el portaviones nuclear francés que ha establecido un antes y un después en la defensa de Europa.

A diferencia del modelo galo, la propuesta española optará por un sistema de propulsión convencional. No obstante, el diseño prevé capacidades análogas, entre ellas una amplia cubierta de vuelo, sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de operar en misiones internacionales de larga duración.

De acuerdo con fuentes militares citadas por la agencia EFE, el buque podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación, convirtiéndose en un elemento crucial en el despliegue aéreo embarcado. La empresa pública Navantia, encargada de la construcción naval militar en España, ya se encuentra trabajando en los estudios de viabilidad técnica por encomienda directa de la Armada.

La Armada Española desafía a las grandes potencias y progresa con un nuevo buque insignia: sería el primero en su historia. Shutterstock

España moderniza su flota con tecnología de punta y enfoque global

El impulso de estas iniciativas forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la Armada Española, con el horizonte puesto en la década de 2030. La meta es clara: reforzar la capacidad operativa y situarse en la misma liga que otras potencias navales del entorno.

El Charles De Gaulle, con sus 261 metros de eslora, 64 metros de manga y una altura de 75 metros, desplaza más de 42.500 toneladas a plena carga. Estas dimensiones sirven como base de inspiración para el diseño español, que buscará replicar su operatividad con tecnología actualizada, pero sin depender de energía nuclear.