Las fragatas de la clase Santa María (F-80) son uno de los pilares de la Armada Española desde mediados de los años ochenta, con varias décadas de servicio activo en misiones nacionales e internacionales. Estas unidades han participado en operaciones de defensa antisubmarina, escoltas y presencia estratégica en aguas lejanas, pero su longevidad también plantea desafíos en mantenimiento y operatividad. Ahora, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una inversión de 1.247.500 euros destinada a la modernización de espacios de vida y habitabilidad en estas fragatas veteranas, un paso que afecta directamente a la calidad de vida de las dotaciones e implica una transformación estructural de sus interiores. El proyecto responde a la necesidad de actualizar las fragatas F-80 no solo en términos de mantenimiento, sino en aspectos que tienen un impacto directo en la vida diaria de los marinos. La iniciativa se gestiona desde la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, que ha adjudicado el primer lote de trabajos a la empresa Reparaciones Generales Navales por 230 850 euros. Este lote se centra en los sollados y camaretas, las áreas donde la tripulación duerme, descansa y convive durante las largas travesías. Los cambios no son meramente estéticos, sino que incluyen mejoras estructurales del mobiliario y del aislamiento, con el objetivo declarado de aumentar el confort, la salubridad y la seguridad pasiva de los espacios habitables a bordo. La fragata F-80 está diseñada para operaciones extendidas en mar abierto, donde la calidad de los espacios interiores influye directamente en el rendimiento físico y psicológico de la dotación, especialmente en comisiones que pueden prolongarse semanas o meses. Uno de los aspectos más visibles de la modernización será la renovación completa del mobiliario en zonas de descanso. Las literas y taquillas antiguas serán sustituidas por estructuras más resistentes, como bloques de literas triples anclados a cubierta y taquillas de aluminio marino ventilado, diseñadas para soportar las condiciones salinas y la movilidad del buque, reduciendo el desgaste y aumentando la durabilidad. En cuanto a iluminación, las fragatas recibirán luces LED de bajo consumo, con paneles integrados en los falsos techos y luces tácticas rojas para operaciones nocturnas. A nivel estructural, los habitáculos serán forrados con paneles sándwich certificados con resistencia al fuego y aislamiento térmico y acústico, lo que mejora no solo el confort, sino también la seguridad en caso de emergencia. También se prevé la sustitución de los suelos flotantes por sistemas de pintura de alta resistencia y medidas para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinario. Estas reformas responden al reconocimiento de que los espacios de convivencia y descanso son claves para la moral y la eficacia de las tripulaciones. El programa no se limita a las zonas de descanso. Está previsto que también se reformen áreas como espacios de esparcimiento y convivencia, equipándolos con mobiliario moderno y seguro, como sofás con tapicería ignífuga y pantallas inteligentes aseguradas para su uso en navegación. Uno de los retos más complejos es la remodelación de las redes de servicios ocultas: las tuberías de agua, el cableado eléctrico y los sistemas de comunicaciones serán revisados y actualizados para garantizar un funcionamiento más fiable y seguro. La coordinación de estas tareas con otros trabajos de mantenimiento es clave para no interferir en la disponibilidad operativa de los buques. Además, se contempla la modernización de otros sectores como aseos, pasillos, lavandería y cocina, con equipamiento sanitario moderno y mejoras estructurales que optimizan el uso del espacio disponible en unidades con décadas de servicio. Aunque la reorganización de los interiores puede parecer un proyecto menor frente a otros programas de defensa, su impacto no es solo funcional sino también estratégico para la sostenibilidad operativa de las fragatas más antiguas de la Armada Española. La renovación de estas unidades se enmarca en un contexto más amplio de modernización naval: la Armada también prepara la llegada de nuevas clases de fragatas, como la clase Bonifaz (F-110), que empezarán a reemplazar progresivamente a las F-80 a partir de 2028, dotadas de capacidades antisubmarinas y antiaéreas más avanzadas. A su vez, la modernización estructural y de habitabilidad de las F-80 se alinea con programas europeos y nacionales que buscan prolongar la vida útil de activos existentes, optimizando recursos y garantizando que las tripulaciones operen en entornos más adaptados a las exigencias modernas. Con esta inversión, la Armada no solo conserva buques veteranos, sino que envía una señal de compromiso con la calidad de vida de su personal y con la eficiencia operativa en un escenario geoestratégico cada vez más exigente.