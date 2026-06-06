¿Hincha del Real Madrid o del Barcelona? El papa León XIV se definió en el avión y la respuesta no dejó dudas

La llegada del papa León XIV está revolucionando España, dado que es la primera vez desde 2011 que un pontífice visita tierras españolas. Por tal motivo, muchos fanáticos y creyentes quieren saber más acerca de su vida privada y sus preferencias .

En este caso, los periodistas no dudaron en preguntarle acerca de un gusto que adquirió en Perú, el fútbol. La consulta era acerca de su simpatía por el Barcelona o el Real Madrid, por lo que su respuesta no dejó dudas y se volvió viral.

FOTODELDÍA. MADRID, 05/06/2026.- Decenas de personas participan en el montaje de escenarios para el encuentro del Papa León XIV con la Comunidad Diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, este viernes en Madrid. EFE/ Victor Lerena Fuente: EFE Victor Lerena

El papa León XIV definió si apoya al Real Madrid o al Barcelona

Cuando todavía no había pisado el suelo del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una periodista se animó a consultarle al papa León XIV: “Va a España, entonces la gran pregunta es: ¿Real Madrid o Barça?“.

De esta manera, trató de ser equitativo con todos los clubes: “Esa es fácil. El papa es de todos los equipos”. Sin embargo, también dejó una respuesta que simpatizó con todos los hinchas merengues: “Pero Prevost es del Real Madrid”.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

La reacción de Florentino Pérez al saber que León es del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la “bienvenida” al papa en su llegada a España.

Además, aseguró que para toda la afición madridista representa “un orgullo” que haya reconocido que ‘Robert Prevost’ es seguidor del club blanco .

El dirigente madridista aprovechó su discurso de cierre de campaña para dedicar unas palabras a León XIV, quien permanecerá en Madrid hasta el martes antes de trasladarse a Barcelona.

“Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, santidad”, expresó Pérez durante su intervención.

El papa León XIV y su gusto por el fútbol tras su paso por Perú

Casi cuatro décadas estuvo León XIV en Perú, por lo que comenzó a simpatizar con el fútbol, uno de los deportes más jugados en tierra inca. Sin embargo, su corazón también está identificado con un determinado club peruano.

“Es cercano a las juventudes, es cercano a las parroquias, es cercano a las mujeres y es cercano al deporte también. Él tiene una inclinación por Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden, San Agustín. Ya imaginarán la algarabía que se está viviendo en este momento”, contó en el momento de su asunción el periodista Osler Lescano en TV Perú.