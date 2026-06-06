Visita del papa León XIV en España: qué días se lo podrá ver y en qué ciudades

A las 10:12 horas de este sábado, el papa León XIV aterrizó en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para dar comienzo a un viaje histórico por España. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde 2011.

Su agenda se extenderá del 6 al 12 de junio de 2026, visitando diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Canarias (Gran Canaria y Tenerife). De esta manera, Robert Prevost combinará actos institucionales, misas multitudinarias, encuentros con jóvenes, migrantes y colectivos vulnerables.

Visita del papa León XIV en España: qué días se lo podrá ver y en qué ciudades EFE

Fechas, horarios y ciudades que visitará el papa León XIV en España

Tras su aterrizaje en Madrid, el sumo pontífice declaró a los medios locales: “Es el primer viaje a España después de un tiempo; estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión”.

Tanto los reyes Felipe y Letizia como el presidente Pedro Sánchez acudieron al aeropuerto para recibir al papa León. Posteriormente, el norteamericano se dirigió hacia el Palacio Real para continuar con su agenda. Así será su recorrido, por días y ciudades:

Sábado 6 de junio: Madrid

10:30 h: llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recepción por los Reyes.

11:30 h: ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.

12:00 h: encuentro privado con Felipe VI y Letizia.

12:30 h: discurso oficial ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

18:00 h: visita al centro CEDIA 24 horas de Cáritas en el barrio de Lucero (atención a personas sin hogar).

20:30 h: vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima (inscripción previa recomendada).

Domingo 7 de junio

10:00 h: gran misa en la plaza de Cibeles seguida de procesión del Corpus Christi. Se recomienda protección solar, agua y calzado cómodo. Inscripción previa.

16:30 h: encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura.

18:00 h: acto con representantes del mundo de la cultura, arte, empresa, trabajo y universidad en el Movistar Arena.

19:30: cena con el cardenal arzobispo José Cobo.

Lunes 8 de junio

9:30 h: reunión con el presidente Pedro Sánchez.

10:30 h: histórico discurso en el Congreso de los Diputados (primer pontífice en hacerlo).

11:30 h: visita a la Conferencia Episcopal Española y almuerzo con obispos.

18:00 h: oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral.

19:00 h (aprox.): encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

Visita del papa León XIV en España: qué días se lo podrá ver y en qué ciudades EFE

Martes 9 de junio: viaje a Barcelona

10:20 h: encuentro con voluntarios en IFEMA (Pabellón 3). Posteriormente, viaja a Barcelona.

12:00 h: llegada al aeropuerto de El Prat.

13:00 h: visita y rezo en la Catedral con el arzobispo Juan José Omella.

18:00 h: vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys (unas 40.000 personas, con actuaciones y papamóvil).

20:00 h: recorrido en el papamóvil por el estadio e inicio del acto religioso.

Miércoles 10 de junio

10:50 h: visita a la cárcel de Can Brians (encuentro con internos).

11:45 h: visita a la Abadía de Montserrat y oración del Rosario.

16:30 h: encuentro en la parroquia de Sant Agustí (Raval) con entidades que atienden a vulnerables.

19:30 h: misa en la Sagrada Familia por el centenario de Gaudí.

21:00 h: bendición e inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, con espectáculo luminoso.

Jueves 11: Gran Canaria

10:50 h: llegada a la base aérea de Gando.

11:40 h: encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios en el Muelle de Arguineguín (con Pedro Sánchez), discurso y ofrenda floral.

13:00 h: recepción con la alcaldesa Carolina Darias y paseo en papamóvil por Las Palmas.

13:30 h: encuentro con clero diocesano en la catedral de Vegueta.

18:30 h: misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria (unas 36.000 personas) con actuación de la Orquesta Filarmónica.

Viernes 12 de junio: Tenerife