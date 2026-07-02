La Santa Sede destacó la cooperación con Colombia en materia de paz y reconciliación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una audiencia oficial en el Vaticano con el papa León XIV, en un encuentro que volvió a poner en agenda el vínculo entre la Santa Sede y el Estado colombiano. La reunión se desarrolló en el Palacio Apostólico y formó parte de una visita diplomática centrada en el fortalecimiento de relaciones internacionales.

Durante la conversación, ambas autoridades abordaron temas vinculados a la situación sociopolítica de Colombia y de América Latina. También se analizó el impacto de fenómenos como la violencia, el crimen organizado transnacional y el cambio climático, considerados desafíos estructurales para la región.

El encuentro se produjo en un contexto político particular, ya que el mandato de Petro se encuentra en su tramo final, con fecha de finalización prevista para el 7 de agosto de 2026. Además, la reunión marcó la segunda ocasión en la que el mandatario colombiano se ve con el pontífice, luego del primer contacto durante la ceremonia de inicio del pontificado.

Qué temas se discutieron entre Colombia y el Vaticano durante la reunión

El eje central del diálogo entre Gustavo Petro y el papa León XIV estuvo enfocado en los desafíos sociales y políticos que atraviesa Colombia, con especial atención a la construcción de paz y la estabilidad regional. Según trascendió, también se compartieron visiones sobre la necesidad de reforzar procesos de reconciliación.

Otro de los puntos destacados fue el análisis del escenario latinoamericano, donde se abordaron problemáticas comunes como el avance del crimen organizado y los efectos del cambio climático. Estos factores fueron señalados como elementos que influyen directamente en la seguridad y el desarrollo de los países de la región.

La primera vez que Gustavo Petro se reunió con el papa León XIV fue en mayo de 2026, durante la ceremonia de inicio del pontificado del sumo pontífice en el Vaticano. EFE/EPA/Fabio Frustaci

En paralelo, la Santa Sede subrayó la importancia de la cooperación permanente con Colombia, resaltando la relación institucional entre la Iglesia y el Estado. El Vaticano destacó especialmente el trabajo conjunto orientado a promover la paz, la unidad nacional y la dignidad humana.

Reuniones diplomáticas de Petro en Roma y agenda internacional

La visita del presidente colombiano a Roma incluyó una agenda de actividades diplomáticas que se extendió más allá del encuentro con el papa. Petro arribó a Italia el 29 de junio de 2026 con el objetivo de reforzar vínculos internacionales y avanzar en conversaciones de alto nivel.

Además de la audiencia con León XIV, el mandatario sostuvo reuniones con autoridades del Vaticano, entre ellas el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho. Estos encuentros formaron parte de la agenda institucional bilateral.

Desde la Presidencia de Colombia se indicó que la gira internacional estuvo orientada a fortalecer temas clave como la paz, la justicia social y la defensa de la vida. La visita se dio en un momento clave de la administración de Petro, en la recta final de su mandato presidencial.