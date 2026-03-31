El 29 de septiembre de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal. Esta norma establece una serie de regulaciones que impactarán directamente a los tutores de perros, gatos y otros animales de compañía, así como a las asociaciones y entidades dedicadas al rescate y cuidado de animales en situaciones de abandono o maltrato. Entre los aspectos más relevantes de esta normativa se encuentran el seguro obligatorio para mascotas y la prohibición de mantener más cantidad de animales de los permitidos sin la correspondiente autorización. En caso de ser un hogar de protección o refugio de animales se deberá solicitar una licencia de núcleo zoológico. De este requisito, quedarán excluidos los centros veterinarios, detalló el portal 20 minutos. Al entrar en vigor la ley, los ciudadanos de toda España no podrán tener más de cinco animales de compañía, ya que a partir de ese número se deberá tener un permiso especial. Las personas que posean más perros y gatos de lo permitido deberán acudir al ayuntamiento de su comunidad para solicitar una autorización. Aunque aún no se han revelado todos los pormenores, el portal mencionado indicó que se analizará cada caso de manera individual y que las autoridades competentes evaluarán el adecuado estado de salud de las mascotas del solicitante para conceder el permiso. En consecuencia, los ciudadanos que convivan con un mayor número de animales y no realicen las notificaciones pertinentes para solicitar el permiso correspondiente podrían enfrentar sanciones, las cuales dependerán de la gravedad del caso. Esto se fundamenta en que el ciudadano estaría poniendo en riesgo la salud tanto de sí mismo como de sus vecinos. Según informó el medio 20 minutos, las multas podrían oscilar entre los 500 euros y los 200.000 euros.