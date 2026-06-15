En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 15 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 263,16 euros, cifra que refleja una variación del 7,96% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro. Esto indica que el aumento del precio es sostenido y favorable para los inversores.

La tendencia positiva sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia Bitcoin Cash, lo que podría atraer más inversores y fomentar un aumento continuo en su valor.

En la última semana, Bitcoin Cash repuntó un 17.21%, mostrando un impulso alcista de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -62.52%, lo que se traduce en rentabilidad negativa en ese horizonte. Esta combinación evidencia alta volatilidad: el rebote semanal no compensa las pérdidas anuales, por lo que el balance general sigue siendo desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante el año.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 66.96%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 55.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.