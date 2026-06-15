En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 15 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,49 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro en los últimos días. Esta tendencia indica que el interés en Ripple ha aumentado, lo que puede atraer a más inversores.

La cotización de Ripple ha mostrado un repunte reciente, con un avance del 17.91% en la última semana que evidencia impulso de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -57.4%, lo que implica una rentabilidad negativa en el periodo anual y pone de relieve su elevada volatilidad. En conjunto, el rebote actual no compensa la tendencia bajista de fondo observada en los últimos doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 62.95%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 56.18%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.