El Buque de Asalto Anfibio (BAA) “Galicia”, uno de los buques más emblemáticos y de mayor relevancia operativa de la Armada Española, regresó a su puerto base en Rota, Cádiz, tras completar un exitoso despliegue en África Occidental. Construido en España, este buque representa una verdadera insignia nacional por sus capacidades anfibias y su rol estratégico en proyecciones de fuerza y cooperación internacional. Según contó Zona Militar, el BAA “Galicia” culminó en abril de 2026 un importante programa de cooperación bilateral con las Fuerzas Armadas de Mauritania. El buque arribó a Nuakchot el pasado 18 de abril y, durante su estancia, desarrolló un completo cronograma de actividades logísticas, diplomáticas, científicas y sanitarias destinadas a fortalecer los lazos bilaterales y mejorar la interoperabilidad entre ambas naciones. El contingente español, integrado por la Fuerza de Desembarco de Infantería de Marina, personal del Instituto Hidrográfico de la Marina, tripulación del buque y el Equipo Operativo de Seguridad, ejecutó múltiples adiestramientos conjuntos. Entre las principales actividades destacaron: Estas acciones no solo reforzaron la capacidad operativa de las fuerzas mauritanas, sino que también profundizaron el compromiso de España con la seguridad y el desarrollo de la región de África Occidental. En el ámbito diplomático, autoridades mauritanas y representantes del G5 Sahel visitaron el BAA “Galicia” para conocer de primera mano sus capacidades y participar en seminarios impartidos por el personal del buque. Esta presencia refuerza el rol de la Armada Española como actor clave en la estabilidad regional. El Galicia, un Landing Platform Dock (LPD) perteneciente a la clase homónima, destaca por sus grandes dimensiones, que lo sitúan entre los buques anfibios más versátiles y capaces de la Armada española. Mide 160 metros de eslora, 23 metros de manga y presenta un desplazamiento aproximado de 13.000 toneladas. Está diseñado para transportar hasta 615 efectivos en operaciones de proyección de fuerza, junto con un extenso parque de vehículos distribuido en más de 1010 m² de cubierta de estacionamiento. Esta superficie permite embarcar, entre otros, 170 vehículos M-113, 130 Pizarro o 33 carros de combate M60A3. En el ámbito aéreo, el Galicia dispone de un hangar con capacidad para 4 helicópteros pesados o 6 de tipo medio, preparado para operaciones tanto diurnas como nocturnas, en condiciones visuales e instrumentales. Es compatible con aeronaves como el SH-60F e incorpora talleres de mantenimiento, además de un puesto avanzado de control de vuelo. La operatividad del buque se refuerza con 4 ascensores de carga, 3 rampas de acceso y 2 grúas con capacidades de 25 y 2,5 toneladas respectivamente. Su sistema de propulsión combina dos plantas formadas por motores diésel Caterpillar‑BAZÁN Bravo y motores eléctricos, que accionan dos hélices de paso variable y una hélice de proa destinada a maniobras de precisión. Esta configuración le proporciona una velocidad adecuada para despliegues expedicionarios y una planta eléctrica de 7 MW, que asegura autonomía y fiabilidad en misiones de larga duración.