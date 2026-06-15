En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 15 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 53,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable.

Esto indica que el Litecoin ha ganado valor en comparación con el euro, sugiriendo un aumento de interés o demanda por esta criptomoneda.

En la última semana, Litecoin avanzó 11,4%, señal de un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída del 61,32%, reflejando una evolución muy volátil y una rentabilidad negativa para posiciones de largo plazo. Este contraste sugiere que, aunque hay momentum reciente, el desempeño anual sigue siendo débil y no compensa pérdidas previas, por lo que la percepción de rentabilidad depende del horizonte temporal y la tolerancia al riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, que es del 40.64%, es menor que la volatilidad anual del 52.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.