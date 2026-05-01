La Armada Española se encuentra ante un momento histórico con el avance del submarino S-82 “Narciso Monturiol”. Este buque, construido íntegramente en España por Navantia en sus astilleros de Cartagena, representa uno de los mayores logros de la industria de defensa nacional. En abril de 2026, el submarino completó con éxito las pruebas en puerto y se prepara para su primera navegación en superficie, un paso clave hacia su entrega a la Armada en el transcurso de 2026. El S-82 forma parte del ambicioso programa S-80 Plus, que busca renovar la flota de submarinos de ataque de la Armada con tecnología de última generación. Es el segundo de una serie de cuatro unidades: el S-81 “Isaac Peral” (ya en servicio y con experiencia operativa en misiones OTAN), el S-83 “Cosme García” y el S-84 “Mateo García de los Reyes”. La construcción nacional de estos submarinos no solo fortalece las capacidades operativas, sino que consolida la soberanía tecnológica española en un campo tan estratégico como la guerra submarina. El nombre Narciso Monturiol rinde homenaje al genial inventor catalán del siglo XIX, pionero mundial en el diseño de sumergibles. Monturiol, considerado uno de los precursores de la navegación submarina, desarrolló el “Ictíneo”, un innovador barco sumergible que marcó un antes y un después. Nombrar al S-82 en su honor simboliza la continuidad entre el ingenio español histórico y la excelencia tecnológica actual. Este es el cuarto submarino de la Armada que lleva su nombre, reforzando el vínculo entre tradición y modernidad, según informó Zona Militar. El “Narciso Monturiol” es un submarino diésel-eléctrico SSK-AIP (Submarine Submersible Killer con propulsión independiente del aire) de nueva generación. Sus dimensiones aproximadas incluyen una eslora de unos 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento cercano a las 3000 toneladas en inmersión. Puede albergar a una dotación de más de 30 tripulantes (hasta alrededor de 53 según configuraciones operativas) y ofrece una autonomía significativa, permitiendo permanecer sumergido durante semanas gracias a su sistema AIP de tercera generación basado en bioetanol, que genera energía sin necesidad de emerger a la superficie. Entre sus capacidades destacan: La trayectoria del S-82 refleja el rigor y la profesionalidad de Navantia y la Armada. Su puesta a flote se celebró en octubre de 2025 en Cartagena, un evento que marcó el inicio de la fase de alistamiento. Tras la botadura, se realizaron trabajos de integración de sistemas y, en marzo de 2026, se logró el arranque inicial de los motores diésel, un hito crítico de seguridad durante las pruebas en puerto. En abril de 2026, las pruebas en puerto continúan avanzando satisfactoriamente, verificando el funcionamiento integral de todos los sistemas. El siguiente gran paso es la primera navegación en superficie, que permitirá validar el comportamiento del submarino en condiciones reales de mar antes de pasar a las pruebas de inmersión y su posterior entrega operativa. Este cronograma se mantiene según lo previsto, demostrando la madurez alcanzada por el programa S-80 Plus.