En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 15 de junio de 2026 en España es de 77.970,88 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,24%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia indica que ambos han tenido un crecimiento sostenido, reflejando un aumento en su valor.

La cotización de Bitcoin muestra un repunte del 10% en la última semana, lo que indica un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación del -46.64%, reflejando una rentabilidad anual negativa y elevada volatilidad. En conjunto, la subida reciente no compensa las pérdidas acumuladas, por lo que la evolución sigue siendo desfavorable en términos de rendimiento a 12 meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 25.74%, que es menor que la volatilidad anual del 35.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.