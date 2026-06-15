En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 15 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.136,03 euros. Esta cifra refleja una variación del 6,71% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés por Ethereum está aumentando, impulsando su valor al alza.

La cotización de Ethereum muestra un rebote reciente del 14.29% en la última semana, lo que indica un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -61.1%, reflejando una rentabilidad anual negativa. En consecuencia, un inversor que haya entrado hace una semana vería ganancias, mientras que quien mantuvo la posición durante el último año registraría pérdidas significativas, evidenciando la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 43.22%, es menor que su volatilidad anual del 55.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.