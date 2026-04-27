La princesa Leonor iniciará una nueva etapa académica tras completar su formación militar. La Casa Real confirmó que la heredera cursará estudios superiores en España, dentro del sistema público universitario. El anuncio se hizo oficial con un comunicado directo: “Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid”. Con esta decisión, la princesa Leonor da un paso clave en su preparación institucional. El grado elegido tendrá una duración de cuatro años. Además, el calendario ya está fijado: “el programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026”. Esta elección sitúa a la princesa Leonor en una de las universidades públicas más reconocidas. La princesa Leonor accedió a la universidad a través del procedimiento de admisión temprana. Este sistema está diseñado para estudiantes con Bachillerato Internacional cursado fuera de España. En su caso, la formación previa se desarrolló en Gales, lo que habilita este proceso específico. Para acceder, se exige un expediente académico sólido y materias vinculadas a la carrera elegida. Desde Casa Real destacan su rendimiento: cuenta con “muy buen expediente” y resultados “brillantes” en su formación militar. Estos factores han sido determinantes para su admisión en Ciencias Políticas. El grado de Ciencias Políticas combina formación teórica y aplicada. La princesa Leonor estudiará materias orientadas a comprender el funcionamiento de las instituciones y la política. Entre las asignaturas destacan Política Mundial, Derecho Constitucional y Sociología. También se incluyen contenidos en Economía, Historia y Relaciones Internacionales. A medida que avance la carrera, incorporará materias como Análisis Electoral o Política Europea. El objetivo del programa es formar perfiles capaces de analizar la realidad política con rigor. La princesa Leonor compatibilizará su etapa universitaria con sus compromisos institucionales. Este modelo ya se ha aplicado durante su bachillerato y formación militar. Desde Casa Real se subraya que seguirá el calendario académico “como una más”. Sin embargo, mantendrá su papel como heredera, lo que implica una agenda progresiva. Esta combinación marcará su día a día en los próximos años. La etapa universitaria no solo será académica, también consolidará su perfil público. La princesa Leonor se encuentra en la recta final de su formación militar. Este proceso ha incluido su paso por distintos cuerpos y academias. Durante este periodo ha recibido instrucción en tierra, mar y aire. También ha desarrollado formación práctica, como el pilotaje de aeronaves de entrenamiento. Esta etapa finalizará en verano. A partir de ese momento, la princesa Leonor iniciará su formación universitaria, lo que marca un cambio en su preparación hacia su futuro institucional.