Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento (foto: archivo).

En el caso del fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta la angustia, sino que también emergen las responsabilidades legales. En dicha circunstancia, los herederos deben determinar si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede convertir lo que inicialmente se percibía como una bendición en una nueva preocupación.

El sistema argentino combina la sucesión forzosa (que protege una parte de la herencia para ciertos parientes) con la testamentaria (donde el causante puede disponer libremente del resto).

Cómo solicitar una herencia y el impuesto de sucesiones

En España, todos los herederos están obligados a realizar el pago correspondiente para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta normativa se aplica sin distinción del lugar de los bienes o la residencia del fallecido.

En caso de que los herederos carezcan de fondos disponibles, tienen la opción de utilizar una parte del dinero proveniente de la herencia, siempre que el testamento estipule que el tercio de libre disposición será destinado a este tipo de pago.

Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir pagarlo si en el testamento se incluye esta cláusula. (Fuente: archivo).

Documentación necesaria para que los herederos reciban la herencia

El Banco de España, a través de su página web, ha proporcionado a los herederos las instrucciones necesarias para llevar a cabo este procedimiento. En primer lugar, es fundamental que soliciten:

Una vez que se haya reunido la información inicial, las entidades bancarias exigen dos documentos adicionales de vital importancia:

En relación a este mismo aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones paso a paso

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituye un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente permite a las entidades bancarias autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto a fin de cumplir con la obligación tributaria.

Para efectuar el pago, es suficiente con presentar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se presente la solicitud, el banco emitirá un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, este cheque se emite a cargo de los bienes del fallecido y se destina de manera exclusiva al pago del impuesto.