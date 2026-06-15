Cada destino de España ofrece un mosaico único de experiencias. Desde las soleadas playas de la Costa del Sol hasta los picos nevados de los Pirineos, pasando por los pueblos medievales y las ciudades antiguas, el país presenta opciones que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Entre estos destinos, Sajazarra emerge como una joya escondida, ideal para una escapada. Este pequeño pueblo encapsula la esencia de la España rural y tradicional .

El Castillo de Sajazarra fue construido en el siglo XV (Fuente: Wikimedia Commons / Jynus)

Dónde se encuentra sajazarra

Sajazarra se encuentra en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la parte norte del territorio nacional. Está situado a 54 km al suroeste de Vitoria-Gasteiz, a 82 km al noreste de Burgos y a 103 km al sur de Bilbao.

La Iglesia de Santa María de la Asunción fue declarada Bien de Interés Cultural (Fuente: Wikimedia Commons / Jynus)

Actividades y lugares de interés en Sajazarra

El bacalao a la riojana es uno de los platos que se pueden probar en Sajazarra (Fuente: Shutterstock)

Plaza del Ayuntamiento

El emblemático edificio del ayuntamiento de Sajazarra, que originalmente se ubicaba cerca de la Puerta del Arco, una de las cuatro puertas de la muralla medieval, fue reubicado en el siglo XIX a la actual Plaza del Ayuntamiento.

Fue construido en 1893 y posee una curiosidad interesante: desde una de sus ventanas se proyecta una notable cola de metal. Para desvelar a quién corresponde, deberá dirigirse a la fachada lateral del edificio, donde hallará la cabeza metálica de un dragón.

En la misma plaza, destaca otro edificio de relevancia histórica: la Casa de los Ruiz de Loizaga. Esta familia noble construyó su palacete barroco a mediados del siglo XVIII, donde todavía se puede observar un reloj de sol y el escudo de los fundadores en la fachada.

Castillo de Sajazarra: joya medieval de La Rioja

Erigido en el siglo XV, este castillo marcó un hito en la historia de la villa al convertirse en señorío de los Velasco. Fue testigo y escenario de múltiples conflictos entre los reinos de Navarra y Castilla, desempeñando un papel crucial en la historia regional.

El diseño del castillo se caracteriza por un recinto exterior de forma rectangular, flanqueado por torres circulares. En su centro se erige la torre del homenaje, también rectangular, la cual se destaca por sus cuatro torreones octogonales en las esquinas, complementados con matacanes y almenas, elementos defensivos típicos de la arquitectura militar medieval.

Reconocido como uno de los castillos más hermosos de La Rioja, su estado de conservación es notable. Aunque en 1956 la torre sufrió un derrumbe, el castillo fue completamente rehabilitado en 1970. Actualmente alberga la bodega familiar “Castillo de Sajazarra”. Lamentablemente, esta transformación implica que no está abierto al público para visitas.