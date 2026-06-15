Esta tarjeta funciona en todo el sistema de transporte metropolitano de Barcelona (Fuente: Shutterstock)

Los usuarios habituales del transporte público de Barcelona recibieron una noticia que aporta previsibilidad a largo plazo. La Generalitat de Cataluña confirmó que las tarjetas T-Jove y T-Usual conservarán la bonificación del 50% al menos hasta 2028, una medida que busca sostener el acceso al transporte para miles de viajeros frecuentes.

La decisión llega después de varios años marcados por cambios constantes en las tarifas y en los programas de ayudas implementados tras la pandemia.

Con este anuncio, el Govern pretende garantizar la continuidad de los descuentos incluso si el Gobierno central decide retirar parte de la financiación actual.

La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, confirmó que el Ejecutivo catalán mantendrá su aportación del 30% y asumirá el 20% que actualmente financia el Ministerio de Transportes en caso de que este deje de participar en el programa de bonificaciones.

¿Qué tarjetas conservarán el descuento y cuánto cuestan actualmente?

Las dos tarjetas beneficiadas son la T-Jove y la T-Usual, los títulos más utilizados por quienes viajan de forma frecuente en la red de transporte metropolitano de Barcelona.

Metro Barcelona / TMB

La T-Jove, destinada a menores de 30 años, tiene un precio de 45,50 euros por trimestre gracias a la bonificación vigente. Por su parte, la T-Usual, que permite viajes ilimitados durante un mes, cuesta actualmente 22,80 euros.

El acuerdo alcanzado entre el Govern y los comunes a finales de 2025 permitió extender estos descuentos durante 2026 en todas las zonas tarifarias. Sin embargo, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aplicó una actualización general de tarifas del 3,5%, en línea con la evolución de los costos del sistema.

¿Qué obras afectarán al metro de Barcelona durante el verano?

Además de la continuidad de las ayudas, los usuarios deberán prepararse para importantes alteraciones en la red durante los próximos meses.

En la Línea 1 (L1), los trabajos de renovación de vías provocarán la interrupción del servicio entre Florida y Plaça de Sants desde el 17 de julio hasta el 28 de agosto. Durante ese período permanecerán cerradas las estaciones de Torrassa, Santa Eulàlia y Mercat Nou.

Actualizan los precios del metro y bus en Barcelona: ¿cuánto pagarás en 2025?

La Línea 4 (L4) también registrará afectaciones relevantes. La estación Verdaguer permanecerá cerrada entre el 6 de julio y el 30 de agosto, por lo que los trenes circularán sin detenerse en ese punto.

Asimismo, la L9/L10 Nord quedará interrumpida entre La Sagrera y Onze de Setembre desde el 25 de junio hasta el 30 de agosto, mientras que entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre las restricciones se ampliarán hasta Bon Pastor.

Las autoridades recomiendan consultar con antelación los recorridos alternativos para minimizar el impacto de las obras en los desplazamientos diarios.