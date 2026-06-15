Construyen el tren submarino más largo del mundo: recorrerá 123 kilómetros bajo el mar y reducirá un viaje de seis horas a solo 40 minutos.

China avanza en uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de la historia. El país impulsa la construcción de un gigantesco túnel submarino que permitirá conectar dos de sus principales regiones económicas mediante una línea de alta velocidad que circulará por debajo del lecho marino.

La iniciativa, conocida como Bohai Strait Tunnel, busca unir las penínsulas de Liaodong y Shandong a través de una conexión directa bajo el estrecho de Bohai. Una vez finalizada, la obra reducirá de forma drástica los tiempos de viaje y fortalecerá los vínculos comerciales entre dos zonas estratégicas para la economía china.

El proyecto contempla una infraestructura de aproximadamente 123 kilómetros de longitud, lo que lo convertiría en uno de los túneles submarinos ferroviarios más extensos del planeta. Actualmente, los desplazamientos entre ciudades como Dalian y Yantai requieren rodear el mar y pueden superar las seis horas de duración.

Con la nueva conexión ferroviaria, el mismo trayecto podría completarse en apenas 40 minutos. Los trenes circularán a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, con capacidad para transportar pasajeros y mercancías entre el noreste y el este del país.

¿Cómo será el gigantesco túnel submarino?

Los planes prevén la construcción de tres conductos principales. Dos de ellos estarán destinados al tránsito de trenes de alta velocidad en ambos sentidos, mientras que un tercer túnel central servirá para mantenimiento, inspecciones y evacuaciones de emergencia.

¿Cómo será el gigantesco túnel submarino?

El diseño incorpora sistemas avanzados de ventilación, control de seguridad e impermeabilización para operar de forma segura bajo el mar. Además, la infraestructura permitirá integrar redes ferroviarias que actualmente se encuentran separadas por la geografía del estrecho.

Los ingenieros deberán afrontar desafíos técnicos complejos debido a la actividad sísmica de la región y a las exigencias propias de una perforación submarina de gran escala.

¿Cuánto costará y cuándo podría entrar en funcionamiento?

La inversión estimada supera los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares. Por esa cifra, el Bohai Strait Tunnel figura entre los proyectos ferroviarios más costosos y ambiciosos del mundo.

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos.

Las autoridades chinas consideran que la obra tendrá un fuerte impacto económico al mejorar la conectividad logística, reducir costos de transporte y potenciar el comercio entre dos importantes polos industriales y portuarios.

Actualmente, el proyecto continúa en fase de planificación y estudios de factibilidad. Las estimaciones indican que, una vez iniciadas las obras, la construcción podría extenderse entre 10 y 15 años antes de su entrada en servicio.