Enrique Riquelme presentará su candidatura como presidente del Real Madrid y espera la confirmación

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox Energy, presentará este sábado por la tarde la documentación completa de su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

El empresario acudirá a las oficinas del club en Valdebebas para entregar toda la información requerida ante la junta electoral, que deberá decidir en un plazo máximo de 24 horas si admite o no su aspiración.

Esta noticia representa un momento histórico para la entidad merengue, ya que podría abrir la puerta a las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid desde 2006.

Según la información disponible, Riquelme busca desafiar al actual presidente Florentino Pérez, quien ya presentó su propia documentación durante la mañana de este sábado.

¿Qué debe pasar para que Riquelme sea oficialmente candidato a la presidencia del Madrid?

Para que la candidatura de Riquelme sea admitida, la junta electoral del Real Madrid deberá validar todos los requisitos establecidos en los estatutos sociales y las normas electorales del club. El principal y más destacado de estos requisitos es el aval económico: 187,2 millones de euros, que corresponden al 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid.

Enrique Riquelme presentará su candidatura como presidente del Real Madrid y espera la confirmación EFE

Este presupuesto alcanzó un récord histórico de 1248 millones de euros para la temporada 2025-2026. El empresario habría atado este aval en los últimos días, pero será la junta electoral quien determine si cumple con todos los parámetros exigidos.

En caso de que la candidatura sea admitida, se iniciaría formalmente la campaña electoral y se fijaría una fecha para las elecciones, con un margen estimado de aproximadamente 15 días. Esto marcaría el regreso de un proceso electoral abierto en el Real Madrid después de casi dos décadas.

¿Por qué podrían ser unas elecciones históricas en el Real Madrid?

Las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebraron en 2006, tras la salida de Florentino Pérez en su primera etapa (2000-2006). En aquella ocasión, Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos frente a Juan Palacios.

Pérez regresaría más tarde y comenzaría su segundo mandato el 1 de junio de 2009, cargo que mantiene hasta la actualidad. La posible irrupción de Enrique Riquelme genera gran expectación en el mundo del fútbol, ya que rompería con la continuidad de Pérez al frente del club más laureado del planeta.

¿Qué sigue después del proceso electoral del Real Madrid?

Tras la presentación de esta tarde, el reloj empieza a correr. La junta electoral tiene un máximo de 24 horas para pronunciarse sobre la admisión de la candidatura de Enrique Riquelme. De ser aprobada, se activaría el calendario electoral que incluiría: