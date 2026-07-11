Llega una anomalía marítima que podría desarrollar lluvias torrenciales y tormentas durante tres meses: a qué zonas afecta

El mar Mediterráneo está registrando temperaturas inusualmente altas, una preocupante anomalía marítima que podría alterar el clima en España durante los próximos meses. Con el fin del verano a la vuelta de la esquina, los expertos vigilan de cerca este fenómeno, ya que la acumulación de calor en el agua actúa como un motor de energía para la atmósfera.

Los pronósticos estacionales alertan sobre la probabilidad de que se desarrollen lluvias torrenciales y tormentas intensas durante un trimestre clave, debido a este fenómeno, el cual favorece todas las condiciones climáticas para que haya precipitaciones.

Llega una anomalía marítima que podría desarrollar lluvias torrenciales y tormentas durante tres meses: a qué zonas afecta EFE

¿Por qué se origina esta anomalía que dará lugar a tormentas?

El factor crítico para los próximos meses es el calor acumulado en el agua. Según datos del portal meteorológico Eltiempo.es, el mar Balear mantiene niveles de calor excepcionales y en junio llegó a registrar anomalías térmicas de hasta +2,4 °C.

Esta tendencia es respaldada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, cuyos análisis satelitales confirman que el Mediterráneo occidental arrastra temperaturas extremas en su superficie. Al estar el agua tan caliente , se incrementa drásticamente la evaporación y la humedad disponible en el aire , creando el escenario ideal para reactivar perturbaciones meteorológicas cuando termine la época estival.

¿A qué zonas afectará la anomalía en los próximos meses?

Las predicciones probabilísticas para el trimestre apuntan a que las lluvias estarán por encima de lo normal en gran parte del territorio español, con especial énfasis en la vertiente mediterránea. Con base en los mapas de previsión, las áreas que deberán mantener una mayor vigilancia son:

Islas Baleares : el epicentro de la anomalía marítima.

Comunidad Valenciana, Cataluña y Región de Murcia : regiones costeras y prelitorales expuestas a los vientos de levante.

Este de Andalucía y el Valle del Ebro: zonas propensas a recibir los efectos de tormentas estacionarias.

Llega una anomalía marítima que podría desarrollar lluvias torrenciales y tormentas durante tres meses: a qué zonas afecta. Fuente: EFE.

AEMET también advierte acerca de una anomalía en el mar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ratifica la gravedad de la situación en sus balances oficiales. La agencia confirmó que las temperaturas superficiales del agua del mar Mediterráneo se situaron hasta 2,6 °C por encima de lo habitual.

Asimismo, la AEMET estima que existe una probabilidad de entre el 50% y el 70% de que el próximo trimestre sea más cálido de lo normal en toda España. Esto significa que el mar no se enfriará rápidamente, prolongando la disponibilidad de “combustible” atmosférico durante el inicio del otoño.

El riesgo real: ¿qué podemos esperar en los próximos meses?

Los meteorólogos aclaran que un mar recalentado no tiene la capacidad de “crear” una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o una vaguada, ya que estas dependen de la dinámica del aire frío en las capas altas de la atmósfera.

Sin embargo, si estos embolsamientos de aire frío cruzan la península, el choque con la masa cálida y húmeda del Mediterráneo potenciará la torrencialidad.

En la práctica, el peligro no radica en que llueva todos los días, sino en que la precipitación de varios meses pueda caer en pocas horas, generando inundaciones repentinas en ramblas, barrancos y cascos urbanos mal drenados.