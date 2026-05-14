Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid en el año 2000 con el club en una situación financiera delicada. En lugar de recortar, vender jugadores y ajustar el gasto, que es lo que muchos presidentes harían, la decisión que tomó fue exactamente la contraria. Ese movimiento contraintuitivo se convirtió en el núcleo de una filosofía de gestión que hoy vale miles de millones y que ha llevado al presidente del Real Madrid a convertirse en una de las mayores leyendas administrativas del fútbol “Yo cuando entré en el 2000, al Madrid le faltaban ingresos. Hay gente que dice, entonces vamos a vender jugadores, y no, no. Todo lo contrario, lo que le faltaban eran ingresos. Lo que había que hacer era invertir más”, explicó Pérez en una entrevista para El Español. El razonamiento de Pérez partía de una premisa simple: si el problema es la falta de ingresos, la solución no es gastar menos, sino generar más. Para eso era necesario invertir en lo que el club tenía como activo principal, que son los jugadores. Con sus propios avales personales, Pérez respaldó las operaciones que le permitieron fichar a Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham en aquella primera etapa conocida como la era de los Galácticos. El resultado fue inmediato. “De 100 pasamos a ingresar 300 y en vez de perder 30, pues ganamos 30”, resumió. En una sola frase, el núcleo de lo que él mismo llama su modelo. El modelo funcionó y se replicó durante 25 años. Hoy el Real Madrid es considerado por la revista Forbes el club deportivo más valioso del mundo, con un valor estimado de 6.700 millones de euros, aunque su legado en infraestructuras con el nuevo Bernabéu y la ciudad deportiva podría elevar esa cifra hasta los 10.000 millones. Pero la fortuna personal de Pérez no viene solo del fútbol. Su empresa, ACS (Actividades de Construcción y Servicios), es un gigante mundial de la construcción con presencia en los cinco continentes, subsidiarias como Dragados, Cimic y Turner, e ingresos diarios de 110 millones de euros. Lo que Pérez construyó en el Real Madrid es un caso de estudio en gestión empresarial que, según él mismo, se enseña hoy en 150 universidades del mundo. “Ese es el modelo que yo le digo que se estudia en 150 universidades del mundo. Que es tratar a un club deportivo como una empresa. Y los activos que tiene aquí no son máquinas este club, son jugadores”, afirmó en la entrevista. La diferencia con otros presidentes de clubes fue precisamente esa: entender que el Real Madrid no era solo un equipo de fútbol, sino una marca global con activos, ingresos, mercados y palancas de crecimiento como cualquier multinacional. Pérez estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid y trabajó en el sector público durante años, ocupando cargos en varios ministerios. En 1983 compró una empresa catalana de construcción por apenas 30.000 euros, que con el tiempo se convertiría en el Grupo ACS. Su modelo en ACS fue similar al que aplicaría después en el Real Madrid: adquirir participaciones pequeñas en empresas del sector y comprarlas en su totalidad una vez consolidadas. Para el año 2000, ya era un empresario millonario con una agenda de relaciones públicas extensa y una visión clara de cómo escalar cualquier organización.