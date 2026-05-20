En el mundo del fútbol, los números y los títulos no siempre van de la mano. La temporada 2024-25 del Real Madrid fue, desde el punto de vista deportivo, una de las más pobres de los últimos años: sin LaLiga, eliminado en cuartos de la Champions League.

Y sin embargo, al cierre del ejercicio, el club presentó los mayores ingresos de su historia. Y de la historia del fútbol mundial.

El Real Madrid cerró la temporada con 1.185 millones de euros en ingresos de explotación, según sus cuentas oficiales presentadas el 17 de julio de 2025.

El informe Football Money League 2026 de Deloitte, publicado en enero, situó al club en el primer puesto del ranking mundial por tercer año consecutivo, con 1.161 millones de euros.

El secreto empresarial de Florentino Pérez para que el Real Madrid sea exitoso económicamente. Fuente: EFE EFE - Juanjo Martín

Cómo el Real Madrid generó 1.185 millones sin ganar ningún título importante

El motor del crecimiento no fue la Champions ni LaLiga, sino el nuevo Bernabéu. Los ingresos comerciales alcanzaron los 594 millones de euros, un 23% más que el ejercicio anterior, impulsados por la venta de merchandising y la incorporación de nuevos patrocinios vinculados al estadio renovado.

Los ingresos por celebración de partidos entradas, hospitality, eventos llegaron a 233 millones de euros, la segunda cifra más alta jamás registrada por un club en el informe Deloitte.

El Bernabéu, que ya acoge conciertos, eventos de la NFL y entretenimiento más allá del fútbol, se ha convertido en una palanca económica que desvincula parcialmente los ingresos del rendimiento deportivo.

Respecto al ejercicio anterior, el club logró un incremento de 111 millones de euros en sus ingresos, un 10,4% más. El beneficio neto después de impuestos fue de 24 millones de euros, 9 millones más que el año anterior.

Las obras realizadas en la renovación del Santiago Bernabéu, uno de los motores económicos del Real Madrid. Real Madrid

La deuda que nadie menciona cuando se habla del récord

El cuadro no es solo brillante. Las cuentas del Madrid reflejan también una deuda financiera de casi 1.600 millones de euros, derivada de la remodelación del Bernabéu, la más alta de su historia.

La liquidez del club se situaba a finales de 2025 en torno a los 3 millones de euros, una cifra extraordinariamente baja para una empresa de esa escala.

El club tiene dificultades para amortizar los últimos fichajes realizados y ha visto reducida su capacidad de maniobra a corto plazo por el impacto económico de las lesiones de plantilla.

Para la temporada 2025-26, el club ha presupuestado ingresos cercanos a los 1.250 millones de euros pero un beneficio neto de solo 10 millones, es decir, 14 millones menos que en el ejercicio anterior. El motivo: los gastos financieros derivados de la deuda se elevarán hasta casi 50 millones de euros.

¿Por qué el Real Madrid sigue siendo el club más rico del mundo?

Pese a todo, la distancia respecto al resto del fútbol mundial sigue siendo enorme. El segundo club más rico del ranking Deloitte es el FC Barcelona, con 974,8 millones de euros, más de 186 millones por debajo del Madrid. El tercero es el Bayern de Múnich con 860,6 millones.

En la Champions 2025-26, el Real Madrid ingresó 63 millones de euros de la UEFA, según datos de DAZN, pese a caer en cuartos de final. El club que más ingresó entre los españoles fue el Atlético de Madrid, que llegó a semifinales, con 75 millones.

El Real Madrid como club deportivo y empresa comercial

Lo que hace singular el caso del Real Madrid no es solo el tamaño de sus ingresos, sino la estructura que los genera. El club factura más por merchandising, patrocinios y eventos que por los derechos de televisión de LaLiga, lo que lo convierte en uno de los pocos clubes del mundo que puede sobrevivir financieramente a temporadas deportivamente mediocres.

Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid en el año 2000 con el club en una situación financiera delicada. En lugar de recortar, vender jugadores y ajustar el gasto, que es lo que muchos presidentes harían, la decisión que tomó fue exactamente la contraria.

“Yo cuando entré en el 2000, al Madrid le faltaban ingresos. Hay gente que dice, entonces vamos a vender jugadores, y no, no. Todo lo contrario, lo que le faltaban eran ingresos. Lo que había que hacer era invertir más”, explicó Pérez en una entrevista para El Español.