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El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.
Durante este sábado, 11 de julio de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,52 euros, el de la gasolina 98 es de 1,74 euros y el del diésel es de 1,55 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 1.38% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.17%.
Precio del diésel hoy en España
En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 11 de julio de 2026 es el siguiente:
- Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros
- Barcelona: 1.355 euros hasta los 1.709 euros
- Valencia: 1.335 euros hasta los 1.736 euros
- Granada: 1.359 euros hasta los 1.661 euros
- Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.
El precio de la gasolina 95 hoy sábado 11 de julio en España
Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:
- Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.749 euros
- Barcelona: desde los 1.329 euros hasta los 1.689 euros
- Valencia: desde los 1.305 euros hasta los 1.706 euros
- Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.619 euros
- Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros
- Zaragoza: desde los 1.478 euros hasta los 1.669 euros.
- Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.679 euros.
¿Qué es la gasolina 95?
La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).
¿Cuál es la gasolina 98?
La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.
Precio de la gasolina 98 en España
- Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.839 euros
- Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.839 euros
- Valencia: desde 1.5 euros hasta los 1.894 euros
- Granada: desde 1.655 euros hasta los 1.839 euros euros
¿Cómo ahorrar combustible en el coche?
Conduce suave y mantén una velocidad constante; anticipa el tráfico. Usa el control de crucero cuando sea seguro.
Mantén la presión correcta de los neumáticos y evita llevar peso innecesario. Realiza el mantenimiento a tiempo (aceite y filtros).
Evita aceleraciones y frenadas bruscas. Apaga el motor en paradas largas y usa el aire acondicionado con moderación.