El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este sábado, 11 de julio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,52 euros, el de la gasolina 98 es de 1,74 euros y el del diésel es de 1,55 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 1.38% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.17%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 11 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.355 euros hasta los 1.709 euros

Valencia: 1.335 euros hasta los 1.736 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.661 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 11 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.329 euros hasta los 1.689 euros

Valencia: desde los 1.305 euros hasta los 1.706 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.619 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.478 euros hasta los 1.669 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.679 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.839 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde 1.5 euros hasta los 1.894 euros

Granada: desde 1.655 euros hasta los 1.839 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave y mantén una velocidad constante; anticipa el tráfico. Usa el control de crucero cuando sea seguro.

Mantén la presión correcta de los neumáticos y evita llevar peso innecesario. Realiza el mantenimiento a tiempo (aceite y filtros).

Evita aceleraciones y frenadas bruscas. Apaga el motor en paradas largas y usa el aire acondicionado con moderación.