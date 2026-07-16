Begoña Gómez irá a juicio por orden del juez Peinado: le retiraron el pasaporte

En esta noticia ¿Qué resolvió la Audiencia Provincial de Madrid?

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó continuar el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Al mismo tiempo, dejó sin efecto las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que había planteado el juez Juan Carlos Peinado.

El tribunal difundió este jueves un auto en el que estima parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra la decisión del magistrado instructor. Como resultado, la causa seguirá adelante únicamente por dos de los cuatro delitos inicialmente atribuidos a Gómez.

¿Qué resolvió la Audiencia Provincial de Madrid?

Los magistrados confirmaron que el procedimiento deberá continuar mediante un juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En cambio, consideraron que no procede mantener las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es acusada por el nombramiento de Cristina Álvarez. (Fuente: archivo)

La resolución también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, quien será juzgada únicamente por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se vincula al desarrollo del software creado para la cátedra universitaria que codirigió Gómez.

¿Qué ocurrirá con Juan Carlos Barrabés?

La Audiencia Provincial decidió separar del procedimiento con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés. Su situación procesal continuará por la vía del procedimiento abreviado.

EFE

En su caso, la investigación se centrará en determinar la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos que forman parte de la causa, al margen del juicio con jurado previsto para Begoña Gómez y Cristina Álvarez.