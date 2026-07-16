Ferrán Torres, futbolista español: “Cuando mis padres me dejaban en la residencia, era llorar y llorar. Fue duro pero me hizo madurar”

Detrás de la brillantez que el futbolista español Ferrán Torres exhibe sobre los terrenos de juego, existe un proceso formativo repleto de obstáculos emocionales y vivencias sumamente complejas. Consolidado hoy en día como un referente del FC Barcelona, el talentoso extremo ha tenido que transitar caminos de extrema dureza desde su niñez para saborear las mieles del éxito profesional.

No es oro todo lo que reluce en el camino al estrellato. Justamente, su evolución futbolística estuvo marcada por episodios de profunda soledad que forjaron su característico carácter resiliente y combativo hasta ser finalista del Mundial 2026 con la Selección de España.

Ferrán Torres, futbolista español: “Cuando mis padres me dejaban en la residencia, era llorar y llorar. Fue duro pero me hizo madurar” Instagram @ferrantorres

Ferrán Torres habló de su dura infancia

En una honesta charla en el pódcast The Wild Project conducido por Jordi Wild, el extremo valenciano se abrió de forma inédita sobre su vida íntima. El jugador de la selección española desveló momentos cruciales de su infancia y adolescencia que moldearon su actual mentalidad competitiva, conocida bajo el apodo de “El Tiburón”.

Ferrán confesó que la presión precoz y las difíciles circunstancias personales le afectaron profundamente en sus inicios: “No es fácil asimilar todo lo que te rodea cuando pasas de ser un niño normal a estar en el foco de atención, necesitas un ancla que te mantenga firme”.

El drama de la residencia y la soledad infantil

El alejamiento temprano de su hogar familiar en Foios para ingresar en una residencia de alto rendimiento deportivo supuso una de las pruebas más difíciles de su trayectoria. El sufrimiento de la distancia se repetía cíclicamente cada fin de semana, tal como detalló el propio atacante al recordar su etapa formativa.

Ferrán Torres, futbolista español: “Cuando mis padres me dejaban en la residencia, era llorar y llorar. Fue duro pero me hizo madurar” Instagram @ferrantorres

Por un lado, detalló el dolor que sufría en cada despedida: “Cuando mis padres me dejaban en la residencia, era llorar y llorar. Fue duro, pero me hizo madurar”.

En ese sentido, recordó la tristeza que lo invadía cada semana, rememorando la profunda soledad que experimentaba al reincorporarse a la disciplina deportiva. “Los domingos solo lloraba”, admitió en la entrevista de noviembre de 2023.

El shock del divorcio de sus padres y la unión con su hermana

A la par de su exigente carrera deportiva, Ferrán Torres tuvo que lidiar en su adolescencia con la dolorosa separación de sus padres, un acontecimiento familiar que desestabilizó por completo su entorno. “Fue un shock para mí, no supe cómo afrontarlo y me daba vergüenza contarlo”, confesó con total sinceridad.

En medio de este difícil proceso, su hermana mayor, Arantxa, emergió como su pilar protector indispensable: “Ella ha sido mi pilar, la persona que siempre ha estado ahí para guiarme y sostenerme cuando sentía que todo se desmoronaba”.

El cambio de mentalidad junto a Ilia Topuria

Su transformación definitiva de cara al fútbol de élite llegó de la mano de la salud mental y una conversación clave con el luchador de UFC Ilia Topuria, un encuentro que el futbolista asegura que “cambió su vida”. A partir de ese momento, entendió que la preparación psicológica es tan vital como el entrenamiento físico en el césped.

Ferrán aprendió a gestionar el ruido externo para enfocarse únicamente en su superación diaria: “Entendí que para triunfar primero tienes que sanar por dentro, aceptar tus debilidades y transformarlas en tu mayor fortaleza”.