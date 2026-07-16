Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: las zonas más afectadas.

Las temperaturas continuarán marcando valores muy altos este jueves en España, solo con descensos en algunas zonas, mientras el desarrollo de nubes de evolución en el noroeste dejará chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, así como tormentas en Pirineos e interior de Valencia.

En el resto del territorio se mantendrá la estabilidad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los chubascos en la zona cantábrica y Castilla y León vayan acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo.

Anunciaron brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Asimismo, se espera calima en el tercio oriental de la península, Baleares y las islas Canarias orientales.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma notable (más de 6ºC), el alto Ebro y Valencia; no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35ºC en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Las temperaturas mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y bajarán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25ºC en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?

Zonas con mucha lluvia

Galicia: chubascos y tormentas en la mitad norte, localmente fuertes y con posibilidad de granizo. Además, lluvias débiles en el litoral al norte de Finisterre.

Asturias: chubascos y tormentas en la mitad occidental, localmente fuertes y con granizo, además de precipitaciones débiles y dispersas.

Cantabria: chubascos y tormentas, más frecuentes e intensas en la mitad occidental. Lluvias débiles en buena parte de la comunidad.

Castilla y León: chubascos con tormenta en el norte montañoso, localmente fuertes y con granizo. En el resto, posibilidad de tormentas dispersas.

Aragón: tormentas en el Pirineo, con probabilidad de ser localmente fuertes. Posibles tormentas aisladas en el resto.

Cataluña: tormentas en el Pirineo occidental, con probabilidad de ser localmente fuertes. Posibles tormentas aisladas en el resto.

Comunidad Valenciana: probabilidad de tormentas localmente fuertes en la provincia de Valencia y, de forma más aislada y con menor intensidad, en Castellón.

Zonas con lluvias débiles o riesgo de chubascos aislados

País Vasco: probables lluvias débiles y dispersas, más frecuentes en la mitad norte.

Navarra: lluvias débiles en la Navarra cantábrica y posibilidad de chubascos con tormenta en la mitad norte, sin descartarse en el resto.

La Rioja: posibilidad de chubascos dispersos con tormenta, especialmente en el oeste.

Castilla-La Mancha: posibilidad de algún chubasco disperso o tormenta ocasional en La Mancha y la Serranía de Cuenca.

Región de Murcia: no se descartan tormentas ocasionales en las sierras del interior.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: las zonas más afectadas. (Fuente: Freepik).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?