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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 17 de julio de 2026 será de 137.74 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 183 % respecto al valor de ayer que fue de 135.27 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 17 de julio?
En el viernes, 17 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 175 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|175.0 euros
|De 22:00 a 23:00
|169.81 euros
|De 7:00 a 8:00
|168.81 euros
|De 21:00 a 22:00
|167.99 euros
|De 8:00 a 9:00
|167.81 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 17 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 97,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|97.81 euros
|De 17:00 a 18:00
|97.88 euros
|De 14:00 a 15:00
|97.94 euros
|De 15:00 a 16:00
|97.94 euros
|De 18:00 a 19:00
|98.3 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|175.0
|De 1:00 a 2:00
|167.0
|De 2:00 a 3:00
|163.76
|De 3:00 a 4:00
|163.28
|De 4:00 a 5:00
|162.88
|De 5:00 a 6:00
|162.81
|De 6:00 a 7:00
|164.0
|De 7:00 a 8:00
|168.81
|De 8:00 a 9:00
|167.81
|De 9:00 a 10:00
|150.0
|De 10:00 a 11:00
|120.0
|De 11:00 a 12:00
|109.0
|De 12:00 a 13:00
|99.4
|De 13:00 a 14:00
|98.96
|De 14:00 a 15:00
|97.94
|De 15:00 a 16:00
|97.94
|De 16:00 a 17:00
|97.81
|De 17:00 a 18:00
|97.88
|De 18:00 a 19:00
|98.3
|De 19:00 a 20:00
|101.44
|De 20:00 a 21:00
|140.0
|De 21:00 a 22:00
|167.99
|De 22:00 a 23:00
|169.81
|De 23:00 a 24:00
|164.0
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.