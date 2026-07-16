En España, el precio medio de la luz para el viernes, 17 de julio de 2026 será de 137.74 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 183 % respecto al valor de ayer que fue de 135.27 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 17 de julio?

En el viernes, 17 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 175 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 175.0 euros De 22:00 a 23:00 169.81 euros De 7:00 a 8:00 168.81 euros De 21:00 a 22:00 167.99 euros De 8:00 a 9:00 167.81 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 17 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 97,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 97.81 euros De 17:00 a 18:00 97.88 euros De 14:00 a 15:00 97.94 euros De 15:00 a 16:00 97.94 euros De 18:00 a 19:00 98.3 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 175.0 De 1:00 a 2:00 167.0 De 2:00 a 3:00 163.76 De 3:00 a 4:00 163.28 De 4:00 a 5:00 162.88 De 5:00 a 6:00 162.81 De 6:00 a 7:00 164.0 De 7:00 a 8:00 168.81 De 8:00 a 9:00 167.81 De 9:00 a 10:00 150.0 De 10:00 a 11:00 120.0 De 11:00 a 12:00 109.0 De 12:00 a 13:00 99.4 De 13:00 a 14:00 98.96 De 14:00 a 15:00 97.94 De 15:00 a 16:00 97.94 De 16:00 a 17:00 97.81 De 17:00 a 18:00 97.88 De 18:00 a 19:00 98.3 De 19:00 a 20:00 101.44 De 20:00 a 21:00 140.0 De 21:00 a 22:00 167.99 De 22:00 a 23:00 169.81 De 23:00 a 24:00 164.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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