En esta noticia Impulso del proyecto online Mercadona

Mercadona da un nuevo paso en su apuesta por el comercio online con la puesta en marcha de la tercera “colmena” en Vallecas (Madrid).

Se trata de la primera instalación de la compañía que automatiza parcialmente el proceso de preparación de productos no perecederos , una innovación que permite alcanzar una capacidad de hasta 5000 pedidos diarios y reducir el esfuerzo físico de los trabajadores.

Según informó la empresa valenciana en un comunicado difundido este jueves, las nuevas instalaciones darán empleo a unas 700 personas.

Este nuevo almacén online, ubicado en el polígono La Atalayuela, supuso para la empresa que preside Juan Roig una inversión de 54 millones de euros, de los que una parte se destinaron a este proceso de automatización.

Se despide la pescadería de Mercadona | Así será el nuevo modelo de compra que adoptará el supermercado: “Más fresco y de mejor calidad” (foto: archivo).

Mercadona, líder indiscutible del sector de la distribución alimentaria en España, con una cuota de mercado de 29,5%, porcentaje que equivale en volumen a los que suman sus seis competidores juntos, con esta apertura logra dos hitos: además de ser la primera colmena semiautomatizada es también la de mayor superficie, con 32.000 metros cuadrados.

Así, y con la ayuda de la incorporación de 70 robots, la nueva colmena, como Mercadona denomina los centros logísticos dedicados en exclusiva a atender los pedidos online, automatiza los procesos en más de 2700 referencias del surtido de secos cambiando la forma de preparar los pedidos.

“El trabajador ya no recorre pasillos para localizar los productos sino que es el producto el que llega hasta su estación de preparación de pedidos”, explica la compañía.

Por otra parte, la colmena de Vallecas tiene una capacidad de servicio de 5000 pedidos al día, que sumados a los que pueden preparar el resto de este tipo de centros de Madrid elevan el total a 8000 pedidos diarios en esta comunidad autónoma.

De hecho, con esta nueva colmena Mercadona refuerza el servicio online de la comunidad de Madrid hasta llegar a finales del 2026 al 95% de las localidades de la región.

La colmena de Vallecas dispondrá, además, de 175 furgonetas de reparto ECO, con las que además de mejorar su eficiencia estos vehículos reducen el impacto medioambiental y que se suman a las 80 de Getafe y a las 50 de Boadilla del Monte.

Ello elevará el total de su flota en la comunidad de Madrid a más de 300 furgonetas, todas ellas adaptadas para mantener la cadena de frío de los productos que así lo necesitan y para reducir al mínimo el impacto de su actividad.

Impulso del proyecto online Mercadona

La Colmena de Vallecas es la tercera que Mercadona pone en marcha en Madrid, tras la apertura de Getafe y Boadilla del Monte, y la séptima en España, después de las aperturas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.

Asimismo, destaca la compañía, a lo largo de 2025, las mejoras de este servicio y su compromiso con la calidad se tradujeron en una facturación que superó los 1000 millones de euros, un 26% más que el año anterior.

Por otra parte, Mercadona desde la puesta en marcha de este servicio, introdujo paulatinamente importantes mejoras, como por ejemplo el desarrollo de un entorno web accesible para los jefes invidentes o la introducción de Bizum como método de pago.

Incremento de las ventas

Este proceso de profundización del negocio online se lleva a cabo en un contexto en el que la compañía incrementó en 2025 sus ventas consolidadas un 8%, hasta los 41.858 millones de euros.

Se despide la pescadería de Mercadona | Así será el nuevo modelo de compra que adoptará el supermercado: “Más fresco y de mejor calidad” (foto: archivo).

Impulso del proyecto online de Mercadona

La Colmena de Vallecas es la tercera que Mercadona pone en marcha en Madrid, tras la apertura de Getafe y Boadilla del Monte, y la séptima en España, después de las aperturas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.

Asimismo, destaca la compañía, a lo largo de 2025, las mejoras de este servicio y su compromiso con la calidad se tradujeron en una facturación que superó los 1000 millones de euros, un 26% más que el año anterior.

Por otra parte, Mercadona desde la puesta en marcha de este servicio, introdujo paulatinamente importantes mejoras, como por ejemplo el desarrollo de un entorno web accesible para los jefes invidentes o la introducción de Bizum como método de pago.

Incremento de las ventas

Este proceso de profundización del negocio online se lleva a cabo en un contexto en el que la compañía incrementó en 2025 sus ventas consolidadas un 8%, hasta los 41.858 millones de euros.