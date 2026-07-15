Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con intensas ráfagas de viento.

Las máximas volverán a superar los 38ºC-40ºC este miércoles en el este, valle del Guadalquivir y Mallorca y alcanzarán los 42ºC en el valle del Ebro y prelitoral valenciano, en una jornada en la que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento y granizo en Albacete, interior de Valencia y norte de Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, con excepción del Cantábrico y Galicia, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos, así como nubosidad de evolución vespertina en la cordillera Cantábrica e interior del tercio este peninsular. En este contexto, son probables las brumas en el interior del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia; se espera calima en el tercio oriental de la península y en Baleares.

Se prevén lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental; tormentas en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, que pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo y, con baja probabilidad, podrían formarse en el sistema Ibérico turolense y las sierras prelitorales de Tarragona.

Alerta roja por calor: cómo estará la temperatura en España

En una jornada con alerta roja por calor en Aragón y Comunidad Valenciana, y naranja en otras cinco comunidades, las temperaturas máximas -subirán en Baleares, el Mediterráneo y el suroeste y bajarán en el Cantábrico, Navarra y La Rioja- se superarán los 35ºC en buena parte de Baleares y la península, y los 38ºC-40ºC en el este, el valle del Guadalquivir y Mallorca, para alcanzarse los 42ºC en el valle del Ebro y los prelitorales de Valencia.

Las mínimas subirán ligeramente, salvo en el litoral atlántico gallego, y se darán noches con mínimas por encima de los 20ºC-25ºC en Baleares, las depresiones del este y el Mediterráneo.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con intensas ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?

Zonas de lluvias fuertes

Montaña de Lugo (Galicia): chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada.

Extremo occidental de Asturias: chubascos y tormentas dispersas que pueden ser localmente fuertes.

Interior de Valencia: chubascos con tormenta y posible granizo durante la tarde.

Sierras del norte de Murcia: tormentas con probabilidad de rachas de viento muy fuertes.

Albacete y sur de Cuenca (Castilla-La Mancha): chubascos y tormentas vespertinas dispersas.

Sierras orientales de Andalucía: tormentas ocasionales de evolución diurna.

Zonas con lluvias débiles o chubascos aislados

A Mariña de Lugo (Galicia): lluvias débiles durante el resto de la jornada.

Asturias: precipitaciones débiles por la tarde tras las tormentas matinales.

Cantabria: lluvias débiles, más frecuentes e intensas a partir de la tarde.

País Vasco (mitad norte): alguna precipitación débil y dispersa, especialmente en el interior.

Castilla y León (noroeste y cordillera Cantábrica): posibilidad de chubascos aislados con tormenta.

Aragón (sistema Ibérico): baja probabilidad de chubascos tormentosos durante la tarde.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con intensas ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?