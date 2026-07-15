La inflación en España alcanza el 3,2% en junio y Madrid registra la mayor subida entre las comunidades. Fuente: Shutterstock.

El índice de precios de consumo (IPC) de España registró una subida interanual del 3,2% en junio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato refleja una evolución desigual entre comunidades autónomas, con Madrid como la región con mayor incremento, al alcanzar un 3,8%.

Por detrás de Madrid se ubicaron Cantabria, con un aumento del 3,5%, y Baleares y Canarias, ambas con un 3,4%. En contraste, Extremadura presentó la menor variación anual, con un 2,4%, seguida por Asturias y Navarra, con un 2,7 %.

¿Qué factores explican la evolución de la inflación en España durante junio?

El aumento general de precios estuvo marcado por el comportamiento de la energía y otros componentes de la cesta de consumo. La CEOE señaló que los precios energéticos aumentaron un 6,7% en junio, impulsados principalmente por la electricidad y el gas natural.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: señaló que los precios energéticos aumentaron un 6,7% en junio.

En el conjunto del país, los precios avanzaron un 0,6% respecto a mayo. Baleares registró la mayor subida mensual, con un 1%, mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco alcanzaron incrementos del 0,8%.

Durante el primer semestre del año, la inflación acumulada llegó al 2,3 % en España. Baleares lideró el aumento acumulado con un 3,1%, mientras que La Rioja registró el menor crecimiento, con un 1,9 %.

¿Por qué la CEOE advierte sobre nuevos aumentos de precios en 2026?

La patronal empresarial prevé una inflación media anual del 3,1% para 2026, aunque condiciona su estimación a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

¿Por qué la CEOE advierte sobre nuevos aumentos de precios en 2026?

Según la CEOE, la retirada de algunas medidas aplicadas para contener el impacto de la crisis energética influyó en el dato de junio. La organización calcula que, sin esas ayudas, la inflación habría alcanzado el 4 %.

Además, la patronal advirtió que una prolongación de las tensiones internacionales podría elevar nuevamente los costes de la energía y las materias primas, con posibles X efectos sobre el precio de otros productos de consumo.