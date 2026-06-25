Renuevan un puente clave que une la capital y solucionará el tráfico diario

El Puente de Vallecas, una infraestructura vital de la M-30 que conecta los distritos de Puente de Vallecas y Retiro en Madrid, está en pleno proceso de transformación. Justamente, el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Calle 30, ha iniciado la segunda fase de rehabilitación integral del puente.

Mientras tanto, avanza el ambicioso proyecto Vallecas Abierto. Esta intervención busca modernizar la estructura, reducir el impacto acústico y visual del “scalextric” y mejorar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Renuevan un puente clave que une la capital y solucionará el tráfico diario Ayuntamiento de Madrid

La rehabilitación del puente: qué obras se llevaron a cabo

Desde el sábado 20 de junio de 2026, Madrid Calle 30 ejecutó la segunda fase de los trabajos. Esta incluye impermeabilización, fresado y nuevo asfaltado del tablero con pavimento fonoabsorbente (que reducirá el ruido del tráfico), sustitución de juntas de dilatación y la instalación de nuevas pantallas antirruido más eficientes con diseño ornamental de aluminio.

Estas actuaciones se suman a la primera fase (ya casi concluida), que contempló limpieza a presión, rehabilitación de pilas y estribos, protección del hormigón y sistemas anti-anidamiento de aves.

El coste de ambas fases asciende a 4 millones de euros, y los trabajos en la parte superior del puente se prolongarán hasta agosto de 2026. Durante este periodo, se redujo un carril por sentido en la M-30 (de 4 a 3), por lo que se recomienda planificar rutas alternativas en horas punta.

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La megatransformación de la región que llega con el proyecto Vallecas Abierto

La rehabilitación del puente forma parte del proyecto Vallecas Abierto, presentado en mayo de 2026 por el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Con una inversión total de 11,5 millones de euros (financiados entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30), la iniciativa mejorará 23.900 m² de espacio público y ganará 3770 m² para peatones. Las obras durarán aproximadamente dos años, hasta el primer trimestre de 2028.

Entre las principales renovaciones destacan:

Creación de cinco nuevos itinerarios peatonales y pasos de peatones para conectar ambos distritos y eliminar el “efecto frontera”.

Peatonalización de la calle Monte Oliveti.

Instalación de jardines verticales a lo largo de 750 metros en la M-30, 48 nuevos árboles y más de 10.000 arbustos.

Reordenación de paradas de autobús EMT (eliminando marquesinas que obstaculizan el paso y colocando columnas identificativas).

Nuevos bancos de granito con asientos de madera, pavimentos renovados y alumbrado eficiente.

Mejoras estéticas en el puente: columnas pintadas simulando la ribera de un arroyo y mayor integración paisajística.

Impacto en el tráfico y la movilidad diaria

Por el puente circulan diariamente alrededor de 300.000 vehículos. Aunque el soterramiento completo del scalextric (una reivindicación histórica de los vecinos) no se ejecutará en esta fase por su complejidad técnica y el volumen de tráfico, el alcalde ha vinculado posibles soluciones estructurales futuras a la operación urbanística de Abroñigal .

Mientras tanto, Vallecas Abierto ofrece una respuesta realista: menos ruido, más espacio peatonal y mejor conexión entre barrios.

Esta transformación no solo modernizará una infraestructura construida hace 50 años, sino que renaturalizará un entorno degradado, mejorará la accesibilidad universal y convertirá la zona en un espacio más habitable y verde.