Oficial | El rival de Mercadona, Primor y Druni abre su primera tienda en Madrid y prepara nuevas aperturas

La cadena alemana de droguerías Rossmann abrió el pasado 9 de julio su primera tienda oficial en Madrid, lo que marca el desembarco de la compañía en la capital de España y el inicio de una nueva etapa de expansión en el país.

El establecimiento, ubicado en el número 82 de la calle Hermosilla, en el barrio de Goya, es el primero de un plan que prevé la apertura de nuevos puntos de venta en la región durante los próximos años.

Rossmann ingresó al mercado español en 2020 y, desde entonces, consolidó su presencia principalmente en el arco mediterráneo. Con la apertura del nuevo local madrileño, la compañía alcanza los 60 establecimientos en España y refuerza su competencia con otras cadenas de droguería, perfumería y productos para el hogar, como Primor, Druni y Mercadona.

Rossmann inauguró su primera tienda en Madrid con una jornada de ofertas

El nuevo local de la multinacional ocupa una superficie de 700 metros cuadrados y está ubicado en el antiguo Mercado de Torrijos. De esta forma, se convierte en la tienda insignia de la compañía en Madrid y en el establecimiento número 60 de Rossmann en España.

Asimismo, la empresa lanzó promociones especiales con motivo de la inauguración del nuevo local, particularmente en productos de cuidado e higiene personal, maquillaje, droguería, artículos para el hogar, productos para bebés, alimentación ecológica, nutrición deportiva y parafarmacia.

Oficial | El rival de Mercadona, Primor y Druni abre su primera tienda en Madrid y prepara nuevas aperturas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas ofertas combinan marcas de fabricantes reconocidos con una amplia gama de productos de marca propia, que constituye uno de los principales elementos diferenciadores de la cadena.

Además, el establecimiento incorpora un nuevo concepto de tienda diseñado para ofrecer una experiencia de compra más intuitiva, con un espacio moderno y una distribución renovada de los productos.

Rossmann prepara nuevas aperturas en Madrid

El gerente de Rossmann en España, Stefan Frings, manifestó que el desembarco de la compañía en la ciudad era uno de los objetivos más esperados desde la entrada de la multinacional al mercado español en 2020.

Además, explicó que la apertura de la nueva tienda representa el inicio de una etapa de expansión y confía en que la propuesta comercial de la cadena tenga una buena acogida entre los consumidores madrileños.

La empresa prevé abrir nuevos puntos de venta en la región durante los próximos años, después de consolidar su presencia en otras zonas de España. De esta manera, Madrid se convierte en un mercado estratégico dentro del plan de crecimiento de la multinacional.

Respecto a los ingresos de Rossmann en el país, durante 2025 alcanzó una facturación récord de 61 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 60% respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, la plantilla nacional supera los 600 empleados.

Oficial | El rival de Mercadona, Primor y Druni abre su primera tienda en Madrid y prepara nuevas aperturas Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el panorama internacional, Rossmann se consolidó como una de las principales cadenas europeas del sector de la droguería. La multinacional fue fundada hace más de medio siglo en la ciudad alemana de Hannover, cuenta con más de 5200 establecimientos distribuidos en nueve países de Europa y tiene alrededor de 68.000 empleados.

Asimismo, en 2025 registró ventas superiores a los 16.600 millones de euros, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del comercio especializado en productos de cuidado personal y del hogar.