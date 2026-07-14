El proyecto impulsará el desarrollo económico con nuevos espacios para empresas y servicios.

América Latina se prepara para un cambio histórico en los vuelos de avión. La construcción de la primera ciudad aeropuerto de la región promete transformar la conectividad con una infraestructura de última generación capaz de recibir 40 millones de pasajeros al año .

El megaproyecto no solo ampliará la capacidad operativa de los vuelos nacionales e internacionales, sino que también impulsará el desarrollo económico al integrar comercios, hoteles, centros logísticos y servicios en un mismo complejo.

Dónde estará la primera ciudad-aeropuerto de América Latina y cómo funcionará

El megaproyecto se desarrolla en los terrenos adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en Callao, dentro del área metropolitana de Lima, Perú.

Más allá de la nueva terminal, la iniciativa impulsada por Lima Airport Partners (LAP) busca crear la primera Airport City o ciudad-aeropuerto de América Latina, un modelo que transforma al aeropuerto en un centro de desarrollo económico, logístico y empresarial.

A diferencia de un aeropuerto tradicional, este concepto integra centros logísticos, oficinas corporativas, comercios, hoteles, servicios y espacios destinados a negocios, siguiendo el ejemplo de grandes hubs internacionales de Asia, Europa y Medio Oriente.

La inversión millonaria que impulsa el megaproyecto y su impacto en la economía

Con estándares internacionales, el nuevo complejo aeroportuario apunta a expandir la conectividad aérea de la región. Gemini

Más allá de transformar el transporte aéreo, la ciudad-aeropuerto ya comienza a mostrar un fuerte impacto económico.

De acuerdo con Lima Airport Partners, el desarrollo del proyecto permitió generar alrededor de 30.000 empleos directos , tanto durante la construcción como en las distintas actividades comerciales y logísticas que funcionan dentro del complejo.

Las autoridades esperan que, a medida que continúe la expansión, la Airport City fortalezca la posición de Lima como uno de los principales centros de conexión aérea y de negocios de Sudamérica.

Cuándo estará terminada la primera ciudad-aeropuerto de América Latina

Según informó Lima Airport Partners en junio de 2026, la ciudad-aeropuerto ya se encuentra en pleno proceso de expansión , incorporando de manera progresiva nuevas empresas, servicios e infraestructura.

Sin embargo, la compañía aclaró que todavía no existe una fecha definitiva para dar por concluido el megaproyecto, ya que su desarrollo continuará en etapas y dependerá de la demanda del mercado, así como de futuras inversiones destinadas a ampliar el complejo.

De esta manera, la Airport City del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se perfila como una obra de largo plazo que busca convertir a Lima en uno de los principales hubs aéreos y logísticos de América Latina.