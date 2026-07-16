Llega la sorprendente alineación planetaria: qué planetas se verán y cuándo será el mejor momento para observarlas desde el país. (Fuente: Shutterstock).

Este agosto de 2026 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más esperados del año: una gran alineación planetaria en la que seis planetas podrán observarse antes del amanecer.

Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno participarán en este desfile planetario, aunque no todos serán visibles a simple vista. Para disfrutar de la mejor experiencia será fundamental madrugar, buscar un horizonte oriental despejado y, en algunos casos, utilizar prismáticos o telescopio.

¿Qué es una alineación planetaria y por qué ocurre?

Una alineación planetaria, también conocida como desfile planetario, es un fenómeno visual en el que varios planetas parecen situarse a lo largo de una misma franja del cielo vista desde la Tierra. Sin embargo, no forman una línea recta perfecta ni están alineados físicamente en el espacio.

Este efecto se produce porque todos los planetas orbitan alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano, conocido como la eclíptica. Desde nuestro punto de vista, aparecen distribuidos formando un amplio arco que recorre el cielo antes del amanecer.

Llega la sorprendente alineación planetaria: qué planetas se verán y cuándo será el mejor momento para observarlas desde el país. (Fuente: Shutterstock).

Cómo se verá la alineación de seis planetas

Durante la madrugada del 12 de agosto, Saturno y Neptuno serán los primeros en aparecer. Más tarde se sumarán Urano y Marte, mientras que Mercurio y Júpiter completarán la alineación muy cerca del horizonte oriental poco antes de salir el Sol. No todos los planetas serán igual de fáciles de observar:

Marte y Saturno: los más sencillos de localizar a simple vista.

Mercurio: visible si el horizonte oriental está completamente despejado.

Júpiter: también podrá verse, aunque estará muy bajo y resultará más difícil de distinguir.

Urano: se recomienda utilizar prismáticos.

Neptuno: será necesario un telescopio.

Los expertos recuerdan que no debe considerarse un fracaso si no se consiguen observar los seis planetas. Ver Marte y Saturno ya permitirá disfrutar de una parte destacada del fenómeno, mientras que Mercurio y Júpiter dependerán en gran medida de la visibilidad del horizonte y de la claridad del cielo.

Llega la sorprendente alineación planetaria: qué planetas se verán y cuándo será el mejor momento para observarlas desde el país. (Fuente: Shutterstock).

Cuándo y cómo verla desde España

La fecha principal será el 12 de agosto de 2026, aunque la alineación también podrá contemplarse durante las mañanas del 11 y 13 de agosto. El mejor momento para observar el fenómeno será antes del amanecer, en una ventana que dependerá de la hora local de salida del Sol y de las condiciones de observación de cada lugar.

Para aumentar las posibilidades de disfrutar del desfile planetario, los especialistas recomiendan elegir un lugar con una vista amplia y despejada hacia el horizonte oriental, alejado de edificios, árboles o montañas que puedan obstaculizar la visión. También aconsejan comenzar la observación antes de que el cielo se ilumine demasiado.