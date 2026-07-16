Varapalo a las amas de casa: un nuevo documento de prevención de riesgos será obligatorio en todos los hogares con servicio doméstico

Muchas personas trabajan como amas de casa y mantienen sus hogares sin recibir salarios ni reconocimiento por su labor. Las actividades domésticas, como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar, son fundamentales para mantener el equilibrio en la familia.

En España, el número de amas de casa ha disminuido en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones.

En este contexto es que el domicilio pasó a ser un centro de trabajo a todos los efectos legales, con las obligaciones que eso arrastra. La última pieza acaba de llegar: una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de mayo habilita una formación específica en prevención de riesgos laborales que se acredita con un documento oficial.

Este es el requisito que se deberá cumplir para poder contar con servicio doméstico. Shutterstock

Qué formación deben realizar las empleadas del hogar

El programa se centra en los riesgos habituales de las tareas domésticas y se imparte a través de la plataforma online de Fundae. El SEPE ha identificado siete grandes áreas de actividad con peligros específicos:

Limpieza del hogar

Preparación y servicio de comidas

Conducción de vehículos

Cuidado de personas

Trabajo nocturno o como interna

Trato con mascotas

Trabajos de jardinería

Las cinco primeras concentran la mayor relevancia por su exposición a accidentes, sobreesfuerzos y situaciones de riesgo. No es un detalle menor, porque son justamente las tareas más frecuentes en los domicilios particulares.

¿Cómo se obtiene el certificado oficial del SEPE para las amas de casa?

Cada participante debe completar un proceso de autoevaluación, con controles de seguimiento y evaluaciones vinculadas a la actividad formativa. El resultado determina el tipo de acreditación descargable desde eFundae al terminar.

Hay dos niveles. Completar al menos el 75% de los controles de seguimiento da derecho a un certificado de participación. Superar positivamente el 75% de las evaluaciones otorga el diploma de aprovechamiento, que incluye el nombre de la formación, los contenidos realizados, la duración del curso y la fecha de expedición.

Estas son las sanciones que aplicará el Gobierno por no cumplir con las leyes para el servicio doméstico. Freepik

Por qué obliga a todos los hogares con servicio doméstico

Aquí está la parte que muchas familias desconocen. El Real Decreto 893/2024 integró el trabajo doméstico en el sistema de prevención de riesgos laborales y fijó deberes formales para las personas empleadoras, entre ellos el de formación e información del trabajador.

La norma alcanza a cualquiera que contrate a una empleada del hogar, sin importar la jornada ni el tipo de contrato. Da igual que sean unas horas sueltas a la semana o una jornada completa: las obligaciones son idénticas.

Qué pasa si no se puede demostrar el cumplimiento

La resolución ya ha entrado en vigor, de modo que la formación está disponible desde ese momento y la acreditación se obtiene según los controles superados. Conviene conservar el documento junto con la evaluación de riesgos del domicilio.

Ante un accidente del empleado, la persona empleadora que no pueda acreditar que cumplió con el protocolo de riesgos laborales queda desprotegida. El papel deja de ser un trámite y se convierte en la única prueba disponible.

A su vez, los empleados del hogar son uno de los colectivos profesionales más expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales. Se estima que muchas ejercen su labor sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Esta situación constituye una infracción que puede acarrear consecuencias económicas para el empleador.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es clara al respecto y en el artículo 22.2 se tipifica como infracción grave "no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio“.

Esta falta conlleva una sanción económica que puede alcanzar los 12.000 euros según su grado: