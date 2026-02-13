La Eurozona cerró el año 2025 con una nota positiva en su balanza comercial. Durante el mes de diciembre, el superávit de los países que comparten la moneda única alcanzó los 12.600 millones de euros, lo que representa un fortalecimiento en el intercambio de bienes con el resto del mundo. Así lo confirmó la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, aunque bajó frente a los 13.900 millones anotados en el mismo mes de 2024. Por un lado, la Unión Europea registró un superávit comercial de 12.900 millones de euros en el comercio de mercancías con el resto del mundo en diciembre, a comparación con los 14.200 millones de euros del último mes de 2024. Por su parte, las exportaciones se estimaron en 234.000 millones de euros, lo cual representa un 3,4% más que diciembre de 2024 (226.300 millones de euros). En cuanto a las importaciones del resto del mundo, se situaron en 221.300 millones de euros, lo que significa un 4,2% si se compara con el mismo período del año anterior (212.400 millones de euros). Durante el año 2025, la zona del euro cerró con un superávit comercial de 164.600 millones de euros en su intercambio de bienes con el resto del mundo. Esta cifra representa una ligera disminución respecto a los 168.900 millones de euros registrados en 2024. Las exportaciones de bienes al exterior crecieron hasta alcanzar los 2,938 billones de euros, lo que supone un aumento del 2,4 % en comparación con el año anterior. Por su parte, las importaciones ascendieron a 2,773 billones de euros, con un incremento algo mayor del 2,7 %. En cuanto al comercio interno de la zona del euro (entre sus países miembros), este alcanzó los 2,627 billones de euros entre enero y diciembre de 2025, reflejando un alza del 2 % respecto al mismo período de 2024. En el caso de la Unión Europea en su conjunto, las exportaciones al resto del mundo en diciembre de 2025 se situaron en 214.800 millones de euros, un 2,2 % más que los 210.200 millones del mismo mes de 2024. Las importaciones procedentes del exterior, por su lado, llegaron a 201.900 millones de euros en diciembre, lo que implica un crecimiento del 3 % frente a los 195.900 millones registrados un año antes. En 2025, la Unión Europea registró un superávit comercial de 133.500 millones de euros con el resto del mundo, algo inferior a los 140.600 millones de 2024.