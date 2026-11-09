En un discurso pronunciado en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el líder de la Iglesia católica defendió la dignidad de los no nacidos y destacó la responsabilidad de las sociedades de proteger la vida humana desde sus primeros instantes.

En esta noticia Qué dijo el papa León XIV sobre la vida durante su visita a Argentina

El papa León XIV reafirmó este domingo 8 de noviembre su postura a favor de la vida desde la concepción durante su visita oficial a Argentina. En un discurso pronunciado en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el líder de la Iglesia católica defendió la dignidad de los no nacidos y destacó la responsabilidad de las sociedades de proteger la vida humana desde sus primeros instantes.

Ante el presidente de la argentina, Javier Milei, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil, el Pontífice sostuvo que la protección de la vida constituye una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Su intervención también abordó la situación económica, la educación, el empleo y los desafíos sociales del país.

León XIV se prepara para su visita a Latinoamérica. EFE

Qué dijo el papa León XIV sobre la vida durante su visita a Argentina

Durante su primer discurso oficial en Argentina, León XIV planteó la necesidad de reconocer la dignidad humana incluso antes del nacimiento. En ese contexto, formuló una pregunta dirigida a las autoridades y a la sociedad: “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?”.

A continuación, el Pontífice expresó: “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.

La defensa de la vida desde la concepción no fue exclusiva de su visita a Argentina. El pasado 6 de noviembre, durante su encuentro con las autoridades de Uruguay, el papa León XIV también se pronunció sobre la protección de los no nacidos, en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada bajo determinadas condiciones desde 2012.

El papa León XIV llega al Parque París-Londres donde realizó una misa el sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay). Fuente: EFE Federico Gutiérrez

“Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”, afirmó el Pontífice ante el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y representantes de la sociedad civil.

Sus declaraciones se produjeron en dos países latinoamericanos que cuentan con leyes que permiten el aborto voluntario. En Argentina, la Ley 27.610 autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive, mientras que en Uruguay, la Ley 18.987 establece un plazo general de 12 semanas, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa. Ambos sistemas contemplan excepciones para determinados supuestos.

En España, el aborto también es legal durante las primeras 14 semanas de gestación, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2010, modificada por la Ley Orgánica 1/2023. La legislación permite interrumpir el embarazo a petición de la mujer dentro de ese plazo, sin necesidad de justificar una causa médica.

Además, el artículo 15 contempla la interrupción del embarazo por causas médicas hasta la semana 22 en determinados supuestos de riesgo grave para la salud de la embarazada o anomalías fetales graves. También establece excepciones sin ese límite temporal para anomalías incompatibles con la vida o enfermedades fetales extremadamente graves e incurables, conforme a los requisitos médicos correspondientes.

Papa León XIV saluda a la gente desde el auto. EFE

El pronunciamiento de León XIV vuelve a situar el debate sobre la vida desde la concepción en el centro de la agenda pública, especialmente en países como España, donde la legislación reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de determinados plazos y condiciones. En este contexto, las declaraciones del Pontífice reafirman la posición del Vaticano sobre la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en contraste con las legislaciones que permiten esta práctica.