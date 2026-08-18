GRANADA, 18/08/2026.- Vecinos en la calle tras la serie de terremotos este martes en Granada que han dejado tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital. El terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar, así como sus cuatro réplicas, que ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada. EFE/ Pepe Torres

Los terremotos en Granada mantienen la atención sobre una de las zonas con mayor actividad sísmica de España. Sin embargo, el geólogo Manuel Regueiro, expresidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), sostiene que los movimientos registrados son “totalmente normales”.

La explicación está en las características geológicas de la provincia. Granada se encuentra en una zona sísmica con fallas activas y los terremotos no constituyen un fenómeno nuevo. Según el especialista, llevan produciéndose allí “cientos de miles de años”.

Lo que diferencia a la secuencia actual es la intensidad alcanzada por algunos de los seísmos en Granada. Regueiro reconoce que determinados movimientos fueron “un poco más grandes de lo habitual”, aunque insiste en que eso no implica que esté ocurriendo un fenómeno anómalo.

GRANADA, 18/08/2026.- Vecinos en la calle tras la serie de terremotos este martes en Granada que han dejado tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital. El terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar, así como sus cuatro réplicas, que ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada. EFE/ Pepe Torres Fuente: EFE Pepe Torres

Terremotos en Granada: un geólogo explica por qué están ocurriendo

Los terremotos en Granada tienen su origen en una región que presenta actividad sísmica habitual. Regueiro remarca que “no hay nada anormal en lo que está pasando” y busca así poner en contexto la sucesión de temblores.

“Simplemente es anormal porque hay algunos terremotos que son un poco más grandes de los habituales”, explicó el expresidente del Colegio de Geólogos a EFE.

De hecho, en la zona se producen movimientos prácticamente de manera permanente. “Hay terremotos todos los días de menos de 1,5 de magnitud que no percibe el ser humano”, señaló el especialista.

La mayoría de esos seísmos en Granada pasan inadvertidos precisamente por su escasa magnitud. La situación cambia cuando los movimientos alcanzan suficiente intensidad para ser percibidos por la población.

Regueiro insiste, por ello, en que los actuales terremotos “llevan ocurriendo cientos de miles de años” y “tampoco son para asustar mucho”.

¿Habrá más terremotos en Granada? Qué explica el geólogo sobre las fallas activas

La actividad sísmica no se limita a Granada. Regueiro recuerda que existen numerosas fallas activas en España y que los terremotos también son habituales en otras zonas del territorio.

Los movimientos “ocurren en Granada, pero también en todas las zonas sísmicas de España: sobre todo Almería y Murcia, pero también Cataluña y Galicia”, explicó.

“Terremotos hay todos los días en toda en todo el planeta”, sostuvo el especialista. La existencia cotidiana de movimientos sísmicos no significa que todos alcancen magnitudes capaces de ser percibidas o de provocar daños.

Además, el geólogo advierte que “hay un montón de fallas activas en España” y que “muchas de esas fallas activas se reactivan cuando se produce un sismo más profundo”.

Por este motivo, la sucesión de terremotos en Granada sirve también para recordar la importancia de conocer las medidas de prevención necesarias en aquellas localidades situadas en áreas de riesgo sísmico.

Qué hacer si hay otro terremoto en Granada: el consejo del geólogo

La secuencia actual “asusta un poco más” y, según Regueiro, “nos pone en guardia para lo que hay que hacer” cuando se produce un terremoto.

El especialista considera que las localidades afectadas por estos seísmos deberían reunir a sus habitantes para explicar las medidas básicas de actuación . “Hay que aprenderlas”, remarcó.

Entre sus recomendaciones menciona “no salir” a la calle durante los movimientos menos intensos debido al riesgo de que se desprendan cornisas de los edificios.

En los terremotos de mayor magnitud, Regueiro habla de “salir”, aunque matiza inmediatamente que, a su juicio, “lo más adecuado es meterse debajo de una mesa en casa”.

La caída de elementos de los edificios es precisamente una de las cuestiones que el geólogo considera que debería abordarse con mayor profundidad mediante las medidas de prevención sísmica.

El geólogo pide actualizar la normativa ante los terremotos en España

Los terremotos en Granada también reabrieron el debate sobre la normativa sismorresistente española. Regueiro considera que la situación actual debería utilizarse para avanzar en su actualización.

Según el especialista, la normativa vigente “data de 2002 en España”. Posteriormente se trabajó en una actualización que incorporaba información más reciente sobre la actividad sísmica del país.

Regueiro explica que “se intentó actualizar y se envío a Europa una nueva norma actualizada con toda la sismología española desde el año 2010”, que incluía “el inventario de edificios que pudieran tener problemas con cornisas”.

El proyecto también actualizaba el riesgo sísmico en España, incluidas Granada y Murcia, dos de las zonas sobre las que existe una mayor cantidad de información. Sin embargo, el proceso no llegó a completarse. “Esa norma encalló. Se mandó a Europa y luego se retiró”, recordó el geólogo.

Qué pasó con la nueva norma sismorresistente en España

GRANADA, 18/08/2026.- Daños en una vivienda situada en la calle Torre de Comares de Granada tras el terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar, así como sus cuatro réplicas, que ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada. EFE/ Celia López Mendoza **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** Fuente: Celia López Mendoza Celia López Mendoza

Regueiro considera que recientemente se perdió una oportunidad para reforzar las medidas de prevención ante posibles terremotos.

“El año pasado se perdió una oportunidad de aprobar una norma que emplazaría a los ayuntamientos en riesgo a tomar medidas, sobre todo en este tema de la caída de cornisas”, señaló.

La actualización no se limitaba únicamente a los edificios. También pretendía mejorar las medidas preventivas en aquellos municipios españoles que presentan un mayor riesgo sísmico.

La actual secuencia de terremotos en Granada vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa. Para el especialista, conocer cómo reaccionar ante un seísmo constituye una herramienta fundamental para la población.

¿Los terremotos de Granada están relacionados con los de Colombia e Indonesia?

Regueiro también descartó que los terremotos en Granada tengan relación con otros movimientos registrados recientemente en Colombia e Indonesia.

Los terremotos se producen en distintas regiones del planeta vinculados a la dinámica de las placas tectónicas. Sin embargo, esto no significa que movimientos registrados a miles de kilómetros tengan necesariamente una conexión.

Los terremotos en Granada “no tienen” ninguna relación con los ocurridos en Colombia e Indonesia, afirmó el expresidente del Colegio de Geólogos.

“En todos los contactos entre placas tectónicas se producen terremotos, pero no hay demostración científica de que un movimiento de una placa en Colombia puede tener nada que ver con un momento de una placa en España”, explicó.

¿Se pueden predecir los terremotos? Las teorías que estudian los científicos

Una de las grandes preguntas que aparecen ante sucesiones como la de los terremotos en Granada es si existe alguna forma de anticipar cuándo ocurrirá el próximo movimiento. Regueiro explica que actualmente se investigan “algunas teorías” relacionadas con diferentes señales que podrían aportar información sobre los terremotos.

Entre ellas aparecen la reproducción de determinadas secuencias sísmicas, las emisiones de gas radón, los cambios en el campo magnético y el análisis de la microsismicidad.

También se estudia cómo determinados animales podrían percibir señales previas a un terremoto. Se trata de líneas de investigación que buscan mejorar el conocimiento de un fenómeno natural que forma parte de la dinámica geológica del planeta.

Mientras continúan esos estudios, el mensaje de Regueiro sobre los terremotos en Granada es claro: la actividad se produce en una zona sísmica conocida y “no hay nada anormal en lo que está pasando”, aunque la secuencia actual incluya algunos movimientos mayores de los habituales.