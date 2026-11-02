Durante 10 años un equipo internacional de investigadores siguió de cerca un mono que habita en la República Democrática del Congo para poder determinar si se trataba o no de una especie de primate desconocida.

El 15 de julio de este año en la revista PLOS One, este animal fue descrito oficialmente como una nueva especie de mono, llamada científicamente Colobus congoensis, aunque las comunidades locales lo apodaron como Likweli.

“Descubrir una especie de primate es excepcionalmente raro, especialmente en poblaciones hasta entonces desconocidas para la ciencia”, explica Julia Arenson, coautora del estudio e investigadora postdoctoral del Departamento de Antropología de Yale.

Por qué los expertos tuvieron que investigar durante 10 años para confirmar que se trataba de una nueva especie de mono

Este primate habita las copas de los árboles tropicales del Parque Nacional de Lomami, lo que dificultó a los investigadores el reunir las pruebas suficientes para demostrar que se trataba de una especie completamente nueva.

El mono se observó 114 veces entre 2018 y 2022 y durante los años de investigación se lo fotografío para poder comparar sus características con la de otros primates, se estudió su ADN y se compararon los sonidos que emite.

Además, se hicieron análisis anatómicos utilizando tres ejemplares fallecidos que se encontraban en poder de cazadores y que con autorización oficial fueron confiscados en 2021.

Las imágenes A y B son el mono Likweli, mientras que C y D su primate parecido colubis satanas. PLOS One | (A) Daniel Rosengren, (B) Bravo Bofenda. (C & D) C. satanas, Parque Nacional Lope, Gabón. Créditos fotográficos: (C) Martin Royele/Royele Safaris, (D) Barna Takats.

Por qué dicen que es un mono “extremadamente raro”

De acuerdo con información compartida por la Universidad de Yale este mono pertenece al grupo de los colobos y tiene pelaje negro, un tamaño más pequeño que el de su especie parecida, manchas anaranjadas y color crema alrededor de boca y nariz, cola larga y zonas blancas debajo de su cola.

Si bien su similitud con el Colubis satanas -otra especie de mono colobo con pelaje negro- confundió a los expertos, los análisis determinaron que los antepasados de ambas especies se separaron entre 4.7 y 5.8 millones de años, lo que significa que evolucionaron de manera individual.

Su rareza recae en que, si bien las comunidades locales suelen conocer las especies que los rodean, en entrevistas a 52 aldeas, solo ocho de ellas pudo identificarlo, lo que refuerza la idea de que se trata de una especie difícil de diferenciar.

Expertos advierten que el mono debería calificarse como “en peligro de extinción”

Como su distribución es limitada y, de acuerdo con los especialistas, el número de la población de Likweli es pequeño, la caza es una amenaza directa para la preservación de esta nueva especie.

Por este motivo los investigadores aconsejaron calificar al primate como “en peligro de extinción”.

“Nuestros análisis aportan pruebas sólidas de que se trata de una especie nueva y distinta, en peligro de extinción”, indica Eric Sargis, profesor de antropología de Yale y coautor del artículo, quien enfatiza en la importancia de proteger la biodiversidad del parque donde habita este mono, que hasta el momento había sido un misterio científico.