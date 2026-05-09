Los mares que circundan Portugal albergan uno de los conjuntos de arqueología subacuática más amplios del continente europeo. A lo largo del litoral peninsular y en las aguas de los archipiélagos de Azores y Madeira yacen miles de pecios que reflejan siglos de intercambio comercial, rutas de exploración y enfrentamientos navales. De acuerdo con fuentes históricas, numerosos de estos barcos hundidos transportaban cargamentos de gran valor, incluidos metales preciosos, aunque el detalle de su contenido aún continúa siendo investigado. Desde hace décadas, equipos de arqueólogos submarinos se dedican a catalogar estos restos, pero advierten que no existe una política estatal definida para su preservación. La falta de medidas de protección ha vuelto a poner en discusión el futuro de este legado histórico sumergido, vulnerable tanto a los procesos naturales como a la acción humana. El arqueólogo submarino Alexandre Monteiro, investigador de la Universidad Nova de Lisboa, ha dedicado más de 25 años a la catalogación de naufragios en aguas portuguesas. Según sus registros, ha identificado 8620 barcos hundidos, de los cuales aproximadamente 7500 se ubican frente a la costa continental, cerca de 1000 en las Azores y alrededor de 120 en Madeira. Una parte de estos naufragios corresponde a embarcaciones de la era de la exploración marítima y del comercio transatlántico, que abarcan desde los siglos XVI hasta XVIII. Los archivos históricos consultados por Monteiro permiten conocer con considerable precisión el origen, la ruta y, en ciertos casos, la carga que transportaban estos barcos, aunque ello no implica que dichos bienes se conserven en su totalidad en la actualidad. Entre los casos más destacados se encuentra el Nuestra Señora del Rosario, un barco español hundido en 1589 frente a la península de Troia. La existencia del naufragio está debidamente documentada, al igual que su carga declarada en los archivos de la época, que incluía metales preciosos. No obstante, las cantidades exactas deben ser entendidas como registros históricos, no como volúmenes arqueológicamente verificados. Monteiro sostiene que el principal desafío no radica en la carencia de información, sino en la ausencia de medidas de protección implementadas por las autoridades del Estado portugués. Ha explicado que toda la documentación recolectada ha sido publicada y está a disposición de las entidades pertinentes, sin que hasta el presente se haya activado un plan de salvaguarda específico para estos yacimientos subacuáticos. El investigador considera que el riesgo de saqueo directo por parte de cazatesoros es limitado en diversas circunstancias, dado que numerosos naufragios están sepultados bajo capas de arena. No obstante, advierte que esta es una valoración técnica y no una garantía infalible. El peligro más inminente, enfatiza, proviene de obras de desarrollo costero, dragados y proyectos de infraestructura que pueden exponer restos arqueológicos sin los protocolos de conservación adecuados. Desde una perspectiva patrimonial, estos barcos no solo simbolizan potenciales riquezas materiales, sino que también constituyen una fuente de información crucial sobre la navegación, el comercio y la vida marítima de épocas anteriores. Uno de los descubrimientos más significativos atribuidos a Monteiro es el del Nossa Senhora da Luz, un buque insignia portugués que se hundió en 1615 cerca de la isla de Faial, en las Azores. Este hallazgo fue posible gracias a numerosos años de investigación en archivos históricos y corroboró la ubicación de un naufragio que había sido ampliamente buscado por la arqueología marítima. Este tipo de descubrimientos refuerza la importancia científica de los naufragios documentados en aguas portuguesas. Más allá de cualquier interés económico, los restos subacuáticos facilitan la reconstrucción de rutas comerciales, técnicas de construcción naval y episodios significativos de la historia marítima europea. La comunidad científica enfatiza que la prioridad debe ser la protección y el estudio de estos yacimientos, evitando enfoques sensacionalistas sobre supuestos tesoros y dirigiendo el debate hacia la conservación de un patrimonio cultural que, una vez dañado, no puede ser recuperado.