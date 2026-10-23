Rodrigo Ramón Flores es un joven agricultor de 29 años con una larga trayectoria en el mundo del campo. A lo largo de su recorrido en el oficio, logró adquirir un total de 200 hectáreas de regadío, 5 de viñedo y unas 90 de secano en varios municipios de la provincia de Valladolid.

En este sentido, el ganadero y agricultor ha expresado en diálogo con El Español de Castilla y León que su objetivo es “seguir creciendo y mantener la misma inercia que en los últimos años”.

De la misma forma, respecto a los beneficios y oportunidades del trabajo en sí, considera que “es un buen trabajo, siempre que se invierta en modernizar”. Por tanto, ha explicado que sigue invirtiendo en el negocio e intenta profesionalizarse todos los días con el objetivo de conseguir que sea más rentable y le permita sustentarse económicamente.

La vida de Rodrigo Flores como agricultor

Sobre su estilo de vida como agricultor y ganadero, Flores ha asegurado que “me defino como una persona muy feliz con su trabajo”.

Natural de Medina del Campo, Rodrigo Ramón Flores es técnico superior agropecuario y amante de los viajes. Además, ha mencionado que de pequeño tuvo “una infancia muy feliz” y que siempre quiso ser agricultor, por lo que actualmente dio contuinidad a la explotación agropecuaria que su padre tenía en Bobadilla.

Rodrigo Flores ha expresado que cuenta con el apoyo de su padre y un empleado para el trabajo cotidiano. Imagen ilustrativa. Magnific

Respecto a su trabajo en el negocio familiar, ha explicado que su padre “llevaba muchos años dedicándose a la profesión y yo cogí las riendas y llevo nueve años ya dedicándome de lleno a la agricultura . Llevo más de 300 hectáreas en total”.

El agricultor ha añadido que cultiva alfalfa, maíz dulce ecológico, maíz forrajero, colza, remolacha y trigo en distintos municipios de la provincia de Valladolid: Bobadilla, Velascálvaro, Fuente el Sol y Rodilana .

Además, Rodrigo Flores cuenta con ayuda de su padre y de un empleado para el trabajo cotidiano, con el objetivo de lograr vivir de su trabajo y sacar adelante la labor.

Cuáles son los ingresos y gastos de un agricultor en España

En cuanto a las ganancias del oficio de agricultor en relación al costo de vida, Rodrigo Flores ha aclarado que a pesar de que percibe 12.000 euros en ingresos y 90.000 en gastos, considera al negocio como rentable.

Por tanto, ha apostado por invertir en paneles solares en las instalaciones de riego para que su actividad se vuelva “más eficiente”.

“Con esta acción me ahorro unos 4500 euros mensuales en energía . Capta la energía del sol mediante los paneles fotovoltaicos y esa energía se usa en autoconsumo para regar”, ha añadido.

Rodrigo Flores ha apostado por invertir en paneles solares en las instalaciones de riego para que su actividad se vuelva más eficiente. Imagen ilustrativa. Magnific

Por otro lado, Rodrigo Flores ha explicado que una de las 50 hectáreas las dedica a la agricultura ecológica, donde siembra maíz dulce, alfalfa y maíz forrajero. Además, ha incentivado a los jóvenes a que se interioricen en el mundo laboral de la agricultura debido a que “es un buen trabajo, siempre y cuando se invierta en modernizar y tecnificar” .

En este contexto, considera que “hay que intentar reducir los gastos e invertir en la modernización para depender lo mínimo posible de la energía”.