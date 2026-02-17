China está construyendo el aeropuerto flotante más grande del mundo sobre el mar, un megaproyecto de ingeniería que promete revolucionar la aviación mundial. Con una inversión de más de 3.600 millones de euros, busca convertirse en el máximo orgullo nacional del país asiático. Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, ubicado en la bahía de Jinzhou, frente a la costa de la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning. Este colosal aeropuerto se edifica íntegramente sobre una isla artificial de aproximadamente 20 km² (20 millones de metros cuadrados), lo que lo convertirá en el aeropuerto offshore más grande del planeta, superando incluso a iconos como el de Hong Kong y el Kansai de Japón. Este mega-aeropuerto reemplazará al actual Dalian Zhoushuizi International Airport, que ya se queda corto por limitaciones de espacio y expansión urbana. De esta manera, el nuevo emplazamiento sobre el mar de Bohai permitirá conectar mejor Dalian con rutas internacionales clave hacia Europa, América del Norte, Japón, Corea del Sur y destinos internos de China, impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo económico del noreste del país. De acuerdo a un comunicado de Dalian Jinzhou Bay International, las características principales de la obra son: La construcción inició en octubre de 2023 y enfrenta retos técnicos impresionantes: corrientes marítimas fuertes, estabilidad del terreno marino y una cimentación extremadamente compleja para resistir condiciones naturales adversas. A partir de este hito, China demuestra una vez más su liderazgo mundial en proyectos de gran escala y recuperación de tierras del mar, con tecnología avanzada que garantiza la seguridad y durabilidad de la estructura. Se espera que la primera fase entre en operación parcial en 2028, mientras que la finalización total del proyecto está proyectada para 2035. Aunque no superará el récord absoluto de pasajeros del Hartsfield-Jackson de Atlanta (más de 100 millones anuales), su escala y ubicación lo posicionan como una maravilla moderna de la ingeniería.