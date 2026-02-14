El estadio más grande del mundo ya se está construyendo y ni Estados Unidos ni China son los autores de esta gigantesca obra. Se trata de Vietnam, en donde se destinó USD 35 mil millones para llevar a cabo el proyecto. Su capacidad de 135.000 espectadores lo colocará por encima de los recintos deportivos más conocidos del planeta, tales como el Santiago Bernabéu de Madrid, el Camp Nou de Barcelona o el Wembley de Londres. El Trong Dong Stadium se levantará en la capital de Vietnam, Hanói, y formará parte de un megaproyecto llamado Ciudad Deportiva Olímpica. Justamente, este complejo urbano-deportivo integral tendrá cuatro zonas, nuevas áreas residenciales, instalaciones adicionales y un sistema de transporte avanzado. El Gobierno local de Hanói impulsó la iniciativa, con la ceremonia de inicio el 19 de diciembre de 2025 pasado. Su diseño está inspirado en los tambores de bronce Dong Son, símbolo ancestral de la civilización vietnamita, representando “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”. De esta forma, los arquitectos buscan fusionar tradición cultural con tecnología moderna, convirtiéndolo en un ícono arquitectónico y cultural para la nueva era vietnamita. Más allá del fútbol, el estadio servirá como epicentro para eventos deportivos internacionales, culturales y políticos de gran magnitud. Vietnam aspira a albergar Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y otros torneos continentales. Entre las características más relevantes, se puede mencionar que este recinto tendrá el techo retráctil más grande del mundo. Mientras tanto, se construirá priorizando materiales sostenibles y soluciones de eficiencia energética. Además, cumplirá con los estándares internacionales de FIFA, Consejo Olímpico de Asia y AFC. Por último, se integrará con transporte urbano y regional para acceso eficiente a sus múltiples instalaciones auxiliares. La información del sitio trongdongstadium.com indica que el Trong Dong quedará por arriba del Narendra Modi Stadium en India y le quitará el puesto como el estadio más grande del mundo. Así quedará el ranking: