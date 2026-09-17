La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este jueves, 17 de septiembre de 2026 es de 29,18 euros y fijan un total de 71.475 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,03%.

En los últimos 10 días, Repsol comenzó con una caída, encadenó cinco subidas, corrigió, rebotó una jornada y cerró con dos retrocesos, dejando un balance mixto con ligero sesgo alcista y cierta volatilidad.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 22.34%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 31.32%. Dado que el 22.34% es menor que el 31.32%, esto indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su volatilidad en el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 29,38 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol). Su actividad incluye exploración y producción, refino y química, negocio comercial (movilidad, luz y gas) y generación baja en carbono/renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno y GLP), químicos y lubricantes, además de electricidad. Cotiza en el Ibex 35, opera internacionalmente, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue cero emisiones netas en 2050.

Contenido generado por inteligencia artificial.