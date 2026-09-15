Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales

El sur de Madrid se prepara para recibir un importante impulso comercial con la llegada del Nuevo Madrid Sur, el renovado Centro Comercial Madrid Sur ubicado en Puente de Vallecas. Este proyecto de ampliación y modernización transformará por completo el espacio, convirtiéndolo en un referente de compras, ocio y restauración para miles de vecinos.

Con obras que finalizarán en octubre de 2026 y apertura prevista para finales de año, el centro pasará de ser un espacio tradicional a un moderno complejo mixto interior-exterior de más de 23.676 m².

Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales Madrid Sur

Un proyecto que crece y ya está casi completo

Una de las importantes noticias es el elevado grado de ocupación logrado incluso antes de concluir las obras: más del 85 % de la superficie ya ha sido arrendada (más de 20.072 m²). Esto deja únicamente aproximadamente 3600 m² disponibles para nuevos operadores, lo que evidencia el notable interés de las marcas por establecerse en esta área en pleno desarrollo.

El Nuevo Madrid Sur no solo incrementa su superficie comercial de manera significativa (triplicándola en comparación con la anterior), sino que también incorpora criterios de sostenibilidad como paneles solares y sistemas de climatización eficientes. El diseño evoluciona de un modelo cerrado a uno abierto al vecindario, con nuevas áreas concebidas para la interacción social.

Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales Madrid Sur

Tres áreas que transformarán tu experiencia de compra

El centro será reorganizado en torno a tres áreas destacadas que generarán un impacto significativo:

Entrada Central : una fachada vibrante adornada con un mural artístico del renombrado Siquier, que contará con abundante luz natural y nuevos locales diseñados para satisfacer las necesidades de toda la familia.

Plaza Unión : un espacio exterior al aire libre que exhibirá impresionantes esculturas del artista Hernán Marina. En este entorno se establecerán tiendas y terrazas para disfrutar de la atmósfera característica del barrio.

Terraza Mirador: ubicada en la planta 2, estará destinada al ocio y la gastronomía, ofreciendo vistas panorámicas y un ambiente propicio para compartir momentos especiales.

Estas áreas transformarán al Nuevo Madrid Sur en un destino no solo para realizar compras, sino también para disfrutar del día en compañía de la familia o amigos.

Ofertas en marcas internacionales para todos los bolsillos

El mix comercial se enfoca en precios competitivos y en nombres reconocidos:

Pepco inaugurará su tienda número 4000 en Europa.

Terranova inaugurará su establecimiento más grande en España.

Kiabi (moda familiar) y Action (productos de bajo costo) ingresarán con fuerza. Action tendrá una ubicación destacada en la Plaza Unión.

En el ámbito de la restauración, resaltan el nuevo McDonald’s con terraza exterior y 100 Montaditos en la zona central.

Además, ya están operativos o han sido confirmados Carrefour, Game, Kiwoko, Décimas, INSIDE, Dreamfit (gimnasio), farmacia, KFC, Domino’s y otras alternativas en telefonía, servicios y moda.