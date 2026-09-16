Oficial | Impiden colocar el aire acondicionado en las fachadas de las viviendas que no cumplan el artículo 7 de la LPH publicada en el BOE (foto: ChatGPT)

Con la llegada del verano y las temperaturas extremas, muchos españoles buscan instalar aparatos de aire acondicionado en sus viviendas. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal, que ya tiene más de 50 años de vigencia pero que ha contado con múltiples actualizaciones, no permite su instalación inmediata.

En el BOE, se establece con claridad que no se puede colocar una unidad en la fachada sin autorización de la comunidad de propietarios.

El artículo 7 de esta normativa es tajante: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”, añadiendo que tampoco puede perjudicar “los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

Esto implica que las fachadas se consideran elementos comunes. Por lo tanto, cualquier intervención en ellas requiere consentimiento vecinal, lo que limita la instalación de equipos de climatización en plena ola de calor.

Implicaciones de la prohibición para los vecinos

Un especialista de Millennials Abogados fue categórico en un vídeo que circuló en redes sociales: “La respuesta es no”. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que un vecino instale un aire acondicionado en la fachada, destacó que la Ley de Propiedad Horizontal lo prohíbe de manera explícita en ausencia de la correspondiente autorización.

El abogado enfatizó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal prohíbe a los propietarios efectuar alteraciones, ya sean en los elementos comunes o privativos, siempre que se modifique la estética del inmueble”. Este principio protege la cohesión arquitectónica del edificio e impide decisiones unilaterales que pudieran perjudicar a la comunidad.

Oficial | Impiden colocar el aire acondicionado en las fachadas de las viviendas que no cumplan el artículo 7 de la LPH publicada en el BOE (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Excepciones a la Ley de Propiedad Horizontal

A pesar de que la prohibición es clara, la normativa contempla excepciones. El abogado precisó que “esta prohibición tendrá excepciones siempre que el dispositivo se instale en un área privada que no altere los elementos comunes de la comunidad de propietarios”.

Esto implica que un propietario sí puede instalar un dispositivo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no perjudique la estética ni a los elementos comunes. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, se recomienda informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o posibles reclamaciones futuras.

Asimismo, la ley permite solicitar autorización formal a la junta de propietarios. Para tal fin, es indispensable presentar un proyecto que incluya la ubicación, características técnicas y el impacto visual del dispositivo, el cual será votado en junta de acuerdo a las mayorías establecidas.

En primera instancia, se deben considerar las limitaciones que enfrentan los propietarios de viviendas. Ante estas limitaciones, existen alternativas legales para climatizar las viviendas.

Una opción es utilizar sistemas portátiles o splits que no requieren unidades exteriores en la fachada. También se pueden instalar equipos en patios interiores, cubiertas o áreas habilitadas en el diseño original del edificio.