Este 17 de septiembre de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han comenzado su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 3.71 euros por unidad. En el día de hoy, se ha registrado un volumen de negociación de 316,120 acciones, lo que representa una variación del 0.65% en comparación con la jornada anterior.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A tuvo un comportamiento mixto: dos jornadas iniciales al alza, tres caídas seguidas y un tramo final alternante, con balance prácticamente plano y cierre en positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 16.16 %, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 26.95 %. Dado que 16.16 es menor que 26.95, esto indica que el comportamiento del banco es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad más reciente, lo que sugiere una menor variación en sus acciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que representa el fondo de inversión resultante después de deducir todos los gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede social en Alicante (con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès y Madrid) y se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, gestión de activos, seguros y servicios de pagos.

Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), el grupo está especialmente enfocado en pymes y digitalización y posee TSB en el Reino Unido. Cotiza en las bolsas españolas con el ticker SAB y es uno de los bancos de referencia por su red, volumen de negocio y base de clientes.

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