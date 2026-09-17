La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 17 de septiembre de 2026 es de 43,17 euros y fijan un total de 46.106 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,63%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo claramente alcista: 8 subidas y 2 caídas, con dos correcciones puntuales entre rachas de avances.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha registrado en un 19.42%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 19.60%. Dado que 19.42% es menor que 19.60%, esto indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su desempeño en el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 43,17 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica), nuclear y ciclos combinados de gas.

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (e-distribución), Comercialización (Endesa Energía) y servicios de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X/Endesa X Way). Dato de interés: es parte del grupo Enel, opera principalmente en España y Portugal y atiende a millones de clientes mientras avanza en la descarbonización de su mix.

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