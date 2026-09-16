El Gobierno ya abrió el plazo para solicitar una ayuda directa destinada a determinados profesionales del transporte por carretera que no pueden beneficiarse de la devolución parcial del impuesto por el uso de gasóleo profesional.

Las cuantías alcanzan los 1350 euros por vehículo, aunque el importe depende del tipo de transporte, del vehículo y, en determinados casos, del territorio.

La convocatoria corresponde al segundo paquete de ayudas aprobado para hacer frente al impacto del aumento de los costes de los productos petrolíferos sobre el transporte. El plazo para presentar las solicitudes comenzó el 1 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda para combustible?

La prestación está dirigida a autónomos y sociedades que sean titulares de determinadas autorizaciones de transporte y que, a fecha de referencia establecida por la normativa, no figuren como beneficiarios del sistema de devolución del gasóleo profesional.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran profesionales del transporte público de mercancías, viajeros en autobús, taxis, vehículos de alquiler con conductor, transporte sanitario y transporte terrestre urbano de pasajeros.

La cantidad máxima corresponde a los camiones pesados propulsados por GLP, GNC, GNL o diésel en Canarias, Ceuta y Melilla, con una ayuda de 1.350 euros. Para los camiones ligeros MDPE de menos de 7,5 toneladas, el importe es de 499 euros, mientras que las furgonetas de mercancías MDLE pueden recibir 225 euros.

Los autobuses VDE que utilicen GLP, GNC o GNL tienen asignada una ayuda de 731 euros. En el caso de los taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC), la cuantía es de 150 euros.

Quedan excluidos los vehículos que sí pueden acceder a la devolución del gasóleo profesional, además de los eléctricos de batería, los vehículos de pila de combustible y aquellos equipados con motores de combustión de hidrógeno.

El precio del litro de combustible en España.

¿Cómo se solicita la ayuda y cuándo se recibirá el dinero?

Las solicitudes deben presentarse de forma electrónica ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los transportistas y conductores profesionales con domicilio fiscal en el País Vasco o Navarra deben realizar el trámite ante sus respectivas haciendas forales.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, el 30 de octubre de 2026, la Administración dispone de un periodo máximo de tres meses para efectuar el pago mediante transferencia bancaria. La ayuda está vinculada a los vehículos que cumplen las condiciones fijadas en el Real Decreto-ley 18/2026.

La medida se dirige específicamente a los profesionales que quedan fuera de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. Para quienes sí están incluidos en el régimen del gasóleo profesional se mantiene otro sistema de apoyo, con una cuantía total de 25 céntimos por litro de combustible consumido, de los cuales 5 céntimos corresponden a una ayuda directa y los 20 restantes a la compensación aplicada sobre el impuesto.